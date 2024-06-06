謝霆鋒數十呎高空駁火受傷　翻後觔斗墮下跌出貨櫃

謝霆鋒在英皇電影《海關戰線》前段已經要與擁有強大軍火力量的不法分子在高數十呎的貨櫃上駁火槍戰，拍攝當日霆鋒吊威吔跳爬到貨櫃頂之上，拍完一次後霆鋒直言不夠爽，馬上要求再拍多次。他笑指雖然戴上防護墊，但不幸撞到的都是沒有防護墊的地方。尚未埋位的衛詩雅現場睇霆鋒拍動作戲緊張又擔心，霆鋒回應：「有甚麼好擔心？」Michelle說：「你一會拍攝時要做這個動作嗎？我會大叫出來『小心啊霆鋒』！」霆鋒續指：「這場已經很簡單，後半部分就要小心，會再辛苦點！今日有位武指因此而脫骹，已被送往醫院治理。」Michelle看見霆鋒拍戲緊皺眉頭說：「好緊張，嚇死我，真的好危險！」

霆鋒在貨櫃頂開槍時意外擦傷手指，一派淡定的霆鋒憶述拍戲以來其中一個最危險場面：「《逆戰》有一場發生喺馬來西亞監獄，我跳出嚟跌落車尾箱，真係好難！我諗唔算好高，大約有五、六樓層樓高，但係跳嗰個準繩度太緊要，我要跳穿一個鐵皮，中間空位只得我一個人咁闊，如果我啲手伸出去就劏手，如果我跳前跳後少少，就頸同腳都會撞。五、六層樓高跳落一個貨車車尾箱，前後左右多半尺都會甩手甩腳，由於空間狹窄，好容易撞到手腳，所以一定要跳得中！」

這幕槍戰場面還有另一個危險動作，霆鋒要在高空傾側超過45度的化櫃，翻後觔斗墮下跌出貨櫃，難度指數和危險系數相當高。霆鋒從高空跌下的一套動作只拍了3次，導演邱禮濤已滿意收貨，霆鋒向導演表示：「已盡最大努力，做出最快捷的身手。」之後霆鋒繼續拍攝從貨櫃高處墮下，跌在四驅車的擋風玻璃上，用手捉實車頂邊緣避免滑下，講到動作設計和演出霆鋒說：「不困難，我覺得應該ok，因為（觀眾）很少見到這些動作。」

當霆鋒跌出貨櫃時，威也回彈力令他撞到貨櫃，霆鋒瞬間以手肘頂住，問到有沒有受傷，他笑言：「這些不算是撞到吧！」