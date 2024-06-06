陳法拉快閃香港即返紐約湊仔　兒子跟姓陳

近年追擊荷里的陳法拉，與韓國男星朴炯植今日（6日）現身九龍站出席品牌活動。於3月時秘密添丁，誕下6.5磅囝囝「米奇」的她表示，今次是專誠回港出席活動，晚上便會趕回紐約湊仔，透露囝囝已改中文及法文名字，中文會跟她姓陳，問到老公有甚麼獎勵？她笑指某天跟老公帶仍未學行的囡囡於紐約逛街，囡囡突然指住一條頸鏈，結果老公就將這頸鏈留來送給她作生B獎勵，又笑言下次要輪到帶囝囝逛街揀禮物，問她是否打算再生？她説：「抖抖先啦，哈哈！暫時一仔一女湊成個『好』字我好滿足啦。」

她透露稍後會為荷里活電影《The Ballad of a Small Player》開工，夥拍金球獎影帝哥連法奴（Colin Farrell），是她進軍荷里活後戲份最多的一部作品，將於香港及澳門兩地取景，屆時老公及一對仔女亦會陪她一起來開工，預計自己拍攝需時兩個月：「其實導演同劇組都到咗，頭先活動前都抽咗時間去試衫。」她透露自己將飾演一名澳門女子，哥連法奴則飾演自身問題多多的男主角，跟她結識後起了很大轉變，當中亦包含友情及愛情。她表示暫時只在視像圍讀劇本時見過哥連法奴，二人仍未碰面，不過有追看對方的劇集，至於導演則是親自飛到紐約找她洽談：「嗰陣啱啱生完，仲大住個肚。」她指導演一直沒有要求她收身，笑問對方或許看中她的演技？她搞笑稱：「我依家轉型實力派，哈哈！」

至於第2次來港的訪朴炯植，於訪問環節表示因為來到香港，令他很想拍動作劇，又確認參演韓劇《金銀島》，現時已進入拍攝階段，故事講述他在大企業從低向上爬，當中有驚慄元素，期望能帶給觀眾新感覺。

提到他在外國的美男、理想男友及男演員選舉均打入十大之列，他謙稱不清楚自己的魅力所在，但獲大家喜歡令他感到非常幸福，會以演出來報答大家。另談到父親節將至，他表示爸爸鍾情手錶，故打算送手錶給爸爸作禮物。