莊子璇心口開窿搏到盡　郭珮文封胸讓賽

應屆港姐冠軍莊子璇（Hilary）、亞軍王怡然（Lynn）及郭珮文（Juliana）今日（6日）出席《2024香港小姐競選》「全球招募最後召集」記者會，其中Hilary以胸前開窿裝性感上陣，而身材豐滿的Juliana則封胸讓賽。

曾爆自己有社恐的Juliana認為參選港姐後醒目不少，社恐亦有所改善。講到日前性感參加濕身音樂節，今日卻打扮密實，她說：「適當場合着適當嘅衫，當日現場都有好多女仔着Bra Top加短褲。（你當日着長褲已算密實？）係呀！（今日Hilary都性感？）我聽講今日要求Smart Casual，我以為咁樣就係。」至於當日同行的無綫男藝人黃潤成是否追求者？她即否認：「係公司同事，大家好Friend。」

即將有劇拍的Hilary，今日性感上陣，她笑言：「件衫係贊助，有其他選擇但款式都係差唔多，我鍾意條裙嘅下擺，但上面個窿我想縫埋佢，不過係贊助，所以冇得改動。」隨後又笑言港姐競選當日自己並非主角，到時可以將個窿縫起，而戰衣亦暫未有想法，反而為卸任詞而苦惱，因太多說話想講，但只有一分鐘時間。

至於亞軍Lynn雖已當選近一年，但廣東話仍有待改善，在台上將「肥」講成「廢」。提議他識個香港男友學廣東話時，她就笑言自己有好多香港的女生朋友。問到會否提議好友參選港姐？她說：「我唔係好主動問佢哋，但如果佢哋想，我會好支持同畀意見。（佢哋見到你之前有負面新聞，咁大壓力會唔會驚咗？）每個人都唔同。而被問到父母補習社走數風波是否已處理好，Lynn即「封嘴」拒絕回應。