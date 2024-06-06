胡美貽傳同富二代分手殘爆現身　死口唔認：你要問番佢本人！

「無綫咪神」胡美貽之前傳撻着富二代並已同居，但近有指兩人情海翻波，今日胡美貽出席港姐「全球招募最後召集」記者會，一臉憔悴兼笑容欠奉，講到有傳她與富二代分手時，她說：「我冇拍拖，好耐冇分過手。」她透露正在放假中，有意一個去旅行，問她是否療情傷？她否認：「冇絕對冇，感情關係好開心。（依家有冇男朋友？）唔肯定，想畀啲空間自己。（富二代係你男友？）唔清楚，你要問番佢本人。（你自己點定義同佢嘅關係？）係朋友關係，一日未結婚都係朋友。」

至於是否已分手？她反問：「吓？邊個同邊個分手？（你同富二代分手。）冇，我自己都唔知。（係咪男友方面有壓力，令你唔敢講？）唔係，因為我自己都唔清楚，所以唔想揣測，畀啲唔啱嘅答案大家。」問到是否跟對方同居時，她「依依哦哦」，停了幾秒才說：「唔知。總之將來有丈夫會同大家講。（你同富二代媽咪關係點？）都係好朋友。」

同場的何沛珈在台上公開了其肥妹仔舊照，她自言一直到中六都是肥妹一名：「高峰期有70公斤，後來因為考DSE壓力中加上出水痘，所以瘦咗，參選港姐就好積極減肥。（你用嚟參選港姐張相有冇P圖？）冇P圖，但有用濾鏡。張相真係好重要，因為要靠張相入選見評判。」問到參選最大得着是否識到男友？她稱最大得着是以前較宅，不懂與人溝通，參選後很多人會給予意見令她有所改善。何沛珈自爆有個現年21歲的親妹，問到會否推薦對方參加？她坦言：「佢要減番3、40磅先得，佢仲肥過我參選嘅時候，而且佢比較怕羞。（咁佢靚唔靚？）我哋肥嘅時候，佢靚過我，佢係個靚嘅肥妹仔，我係招積嘅肥妹仔，如果佢瘦嘅話應該係可造之才。」她又笑指妹妹不肯運動減肥是「妲己」。