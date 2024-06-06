電競新旗艦　水冷勁涼爽？

小米旗下有兩大子品牌，紅米Redmi走性價比路線，POCO則面向電競市場。最近後者在港推出新機POCO F6 Pro，內置6.67吋WQHD+ 2K解像度屏幕，支援120Hz刷新率及5,000,000:1對比度，數值達旗艦機級數。今代升級採用Flow AMOLED面板，令峰值亮度提升至4,000nits，陽光底下睇得更清楚。機身具有黑、白兩色，背部同樣加入絲絨質感玻璃雕刻，裸機超搶眼！

針對打機，它搭載Snapdragon 8 Gen 2處理器，《AnTuTu》測試達到極誇張的160萬分左右，反映性能屬頂級水平。實測玩賽車Game流暢爽快，在LiquidCool水冷技術4.0及遊戲狂暴引擎3.0幫助下，亦未見過熱及掉幀問題。內建5,000萬像素主攝、800萬素超廣角、200萬像素微距及1,600萬像素前置鏡頭，提供美顏、人像、夜景、縮時、微電影、長曝光、4K錄影等拍攝功能。電量則有5,000mAh，支援120W快速充電。

同場加映：人像神器

vivo V30 5G以拍攝為賣點，機背雙鏡頭及前置鏡頭均達到5,000萬像素，支援119°超廣角、夜景攝錄、多人合拍自動追焦及人眼自動追焦；並配備AI智能調節柔光環3.0，補光燈柔和度是上代50倍，補光面積大19倍，加上自動調整光環色溫及亮度，影人特別靚。特異分唇還有美食攝影模式及沙灘人像模式，輕鬆拍攝美食及水著特寫。雖然機身僅厚7.45mm，但卻成功通過1,000次座壓測試，而且防塵防潑濺，環境惡劣也照用無誤。其他規格包括6.78吋120Hz屏幕、S7 Gen 3處理器、512GB ROM及80W快充5,000mAh電池。