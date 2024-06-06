李幸倪周吉佩為新城錄台歌　泳兒：佢哋睇住我大

新城廣播台歌《沿途有我》今日誕生，由首席營運總監馬浚偉策劃，集結半百台前幕後及歌手包括歌手楊千嬅、李幸倪（Gin Lee）、泳兒、周吉佩、吳業坤等獻唱，早前楊千嬅到電台錄歌，表示收到demo時，覺得此歌很好聽，她指電台很久沒有這種氣氛，認為每個人都可以在自己能力範圍去做自己想做的事。錄音前千嬅更是做足功課，她稱向來答應了要做的事都會盡量做，是性格所然。全情投入工作之餘，也懂享受人生，她直言：「生活緊要啲，個人大個咗，同埋個仔開始大個，可以有啲me time。」千嬅分享無論任何事也一直抱有「好奇心」，「呢三個字係養生㗎！乜都冇好奇心好慘㗎！所以我睇好多韓劇，啱啱睇完《淚之女王》，乜都要八卦吓。（同囝囝Torres一齊接觸新事物？）佢聽外國歌多，創作來自生活，個仔教識我聽好多音樂，又學識唱rap，搵到個渠道同佢溝通係好開心。」

Gin Lee和泳兒錄音時相當順利，提到初出道時獲得電台經常播放她們的歌曲，又邀請她們出席活動，表示感激，泳兒表示：「電台真係睇住我大，每隻歌都對我非常支持，無論係剛出道嘅清新形象，或者暗黑形象，佢哋都係對我100%支持。」去年Gin Lee生日撞正電台台慶，合辦了一場生日演唱會，互相慶祝生日，「我通常正日會留畀家人或者去旅行，上年一齊慶祝，感覺好特別又難忘。」

吳業坤與電台很有緣，早年曾創作一首兒歌參加電台比賽，開心獲得兒歌獎項，少時經常聽《新香蕉俱樂部》，現在做歌手經常上電台受訪，感覺好開心。《沿途有我》由音樂人馬永齡作曲、編曲及監製，歌詞由填詞人周禮茂與潘源禮共同創作，葉文輝任統籌，歌曲道出人生起跌，只要堅守信念，最後定能撐過。