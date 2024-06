男圑MIRROR成員「大表哥」邱士縉(Stanley)去年初推出單曲《來不及》後,相隔1年多終於推出輕快歌新作,日前在社交網宣布推出第二首個人新歌《Drunk In Love》,在其中一條預告片中,見他一身牛仔裝束,但牛仔褸鈕扣近乎全開,僅扣了褲頭的一粒鈕,當他郁動上身時,其招牌「大表波」若隱若現,擺明「賣胸殺人」,他留言:「突襲大家」及「 I need your love」,惹Fans遐想留言問:「係咪need my touch呀?」連隊友李駿傑(Jeremy)也為他擋不住的Sexy有話說,在自己其限時動態轉發「大表哥」的短片,並搞笑寫道:「邊有人咁樣出teaser?做壞規矩。」

而Stanley另一個限時動態甫,則是被性感女箍頸的新歌「Official cover pic」相,場面火辣辣,不過現實生活中的他屬「廿四孝男友」,連玩「男人的浪漫」之一揸電單車都預女友「大表嫂」李炘頤(Alina)一份,上載兩人孖住學電單車,兼且One Take Pass,果真「雙喜臨門」。