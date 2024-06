2024年過去近一半,有日本網站公布上半年寫真集銷量排名,本月底將來港開騷的日本偶像女團乃木坂46人氣強勁,包辧頭兩名,冠軍是由11名第5期成員合體拍攝的寫真集《當時,我在乃木坂》,亞軍則是前成員山下美月在上月離隊前推出的第2本個人寫真集《女主角》。

第3位是嵐成員松本潤為古裝劇《怎麼辦家康》推出的寫真集《JUN MATSUMOTO 20220830-20231026 THE RECORDS OF DAYS OF LIVING AS IEYASU》。第4位是男團JO1 的第2本寫真集《Unbound》。