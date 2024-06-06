吳鎮宇慘遭冷落　呷醋兒子眼裏只有劉青雲

影帝劉青雲與吳鎮宇相隔19年再度合作，二人主演電影《談判專家》晚上（6日）舉行首映禮，除一眾演員包括苗僑偉、栢天男、洪天明、周文健及黃又南等出席外，吳鎮宇兒子吳費曼（Feynman）及伍允龍等亦有到場支持。期間Feynman又主動跟青雲合照，爸爸吳鎮宇非常識做立即彈開，隨後青雲亦識做地叫鎮宇來張3人合照。

劉青雲與吳鎮宇受訪時被問到對票房可有信心？青雲笑言已盡力，但坦言票房很難預測，鎮宇則説：「套戲Feedback唔錯，希望Ok啦。」問到會否多做謝票谷票房？二人也表示要視乎時間安排，青雲也表示不抗拒：「有機會接觸吓觀眾都幾好。（依家興定目標找數，會試下？）係要咁樣㗎？我哋諗下先啦，哈哈！」提到近年港產片票房、口碑成績好，會否令信心增加？他表示希望港產片能繼續保持好水準：「大家要用心製作好電影，票房嘅嘢好難講，當然票房好返啲，大家會開心啲，拍得都會開心啲。」

問到是否拍得開心最緊要？鎮宇即搞笑説：「拍得唔開心都得嘅，不過收咗錢都拍緊咯，哈哈！有開心有不開心啦，最緊要順利。」他表示自己角色動作場面不多，故不覺辛苦，反之青雲比他多動作。談到戲中演談判專家，問到現時談判技巧是否變高？他笑指對青雲的買餸講價技巧應該有提升，青雲則笑指已經很平。問鎮宇跟囝囝談判技巧有提升？他笑謂：「佢都費事同你傾偈，佢今日嚟主要搵劉青雲影相，佢至鍾意青雲。好崇拜！試過有次青雲拎唔到獎，仲傷心過我攞唔到，發晒脾氣，但冇乜理我。」青雲即笑指鎮宇相約他到家中吃飯是有目的。

提到古天樂的《九龍城寨之圍城》票房撼贏了《明日戰記》，他笑指兩部也是古天樂的：「緊希望一部好過一部。」指對方付出很大努力，市道低迷時大家仍搏命去做，值得有好成績！問到可會自薦拍《九》片前傳？他笑謂：「唔使啦，呢啲動作嘢佢哋自己搞掂啦。」鎮宇即笑指：「有冇淨係講嘢角色？」另提到他近年頻頻北上拍電影及綜藝節目搵真銀，他笑指是「啱啱好夠食啦！」被青雲笑他很大食，鎮宇即笑指是囝囝很大食。