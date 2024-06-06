染谷有香 索女出「曆」唔怕遲

俗語有云「力不到不為財」，無論打工抑或做生意，只有全力以赴，先會有好成績。不過，出力要講時機，同樣道理，寫真女優通常趁年尾出月曆，否則有機會徒勞無功，但有位女優好自信咁話幾時出「曆」都唔怕遲，佢就係染谷有香！

最強BODY

江山代有才人出，呢句話最能反映日本寫真界嘅實況，尤其係近幾年湧現好多身材驕人嘅索女，好似菊地姬奈、高橋凜、片山萌美等等，令人目不暇給，但數到擁有「最強BODY」嘅女優，相信唔少寫真迷都會諗起染谷有香！今年32歲嘅有香，被稱為「靈長類最強BODY」，亦有「真人版峰不二子」之稱，原因係佢嘅身材有成5呎9吋高，仲要係前凸後屹，心口對天然G奶睇頭十足，係寫真界難得一見嘅高挑巨乳佳人！另外，有香嘅氣質冷艷，散發出一種高不可攀嘅風韻，令人更有意欲去欣賞同了解佢。

力求完美

染谷有香喺初出道時係做模特兒同演員為主，之後因身材實在太出眾，所以被邀請去拍寫真。值得一提，有香嘅演出風格極具挑逗性，喺鏡頭前從來唔錫身，仲拍下唔少三點盡露嘅靚相，毫不保留咁畀大家欣賞其最強BODY！

家陣，有香除咗拍寫真，亦有主持電台節目同演出電視劇，似乎都幾忙碌，所以去到近排先推出最新嘅寫真月曆，令唔少粉絲等到頸都長埋！大家可能會覺得奇怪，年中先推出寫真月曆會唔會遲得滯？有香似乎不以為然，事關佢希望可以喺月曆中呈現多個經典嘅動漫場面，所以製作需時，比其他女優遲咗半年先推出月曆！不過有所謂慢工出細貨，相信呢本月曆喺有香落力演出下，一定可以滿足到買家嘅胃口。