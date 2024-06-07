【是日通勝】

農曆五月初二

甲辰年 庚午月 壬寅日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午1時至3時

凶時：下午3時至5時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：嫁娶、動土、出行

忌：祭祀、開渠、移徙

幸運方向：坐南向北

幸運數字：48、17、06

幸運顏色：紫、橙、紅

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：運勢普通也不用抱怨，凡事向好的方面想！

金牛座：眼前的機會只是鏡花水月，要慎防桃花劫。

雙子座：財運稍遜，貪心易受騙，忌沾手高風險投資。

巨蟹座：心情低落卻無人了解，有啞子吃黃連的感覺。

獅子座：財運呈現上升之勢，可考慮加大投資金額。

處女座：財運最旺，投資易有斬獲，可獲貴人提點。

天秤座：運勢不佳是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

天蠍座：給另一半多點私人空間，對方說不定更愛你。

人馬座：過分解讀別人的說話，跟自尋煩惱沒有分別。

山羊座：事業運好到不得了，宜抓緊時機追尋夢想。

水瓶座：遇上麻煩忌慌張，沉着應對有助大事化小。

雙魚座：工作運不錯，宜趁機全力以赴，做到最好。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）豬 冇煩惱

（跌）蛇 遇小人

鼠：生活愜意，鞏固感情關係的時機來了！

牛：知識就是力量，宜抽空充實一下自己。

虎：近朱者赤，多親近樂觀的人不會蝕底。

兔：腸胃易出事，日常三餐最好清淡一點。

龍：受負面想法影響，容易被小挫折打沉。

蛇：事業運有點糟糕，提防小人乘人之危。

馬：事業與財運不俗，有投資打算可一試。

羊：對自己要有信心，凡事向好的方面想。

猴：是日沖煞，不必要的應酬飯局宜拒絕。

雞：思緒有點混亂，是時候讓自己靜一靜。

狗：做事難一步登天，勿因小挫折而氣餒。

豬：運勢好極了，生活稱心，還遇到貴人！

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

旗幟飄揚 破軍星

每個國家都有其國旗，旗幟是辨認人群的一個立場。古代戰爭，旗幟要鮮明，而且需要出師有名，正所謂名正則言順。出師無名，則旗幟不鮮明，難以得到眾人的擁護，所以旗幟有着特別之權力。

破軍星，在風水巒頭上，形狀似三角形，短邊為旗頭，長邊為旗尾。破軍星之意，就好似字面這樣解，破舊立新，軍者：眾士兵或眾人。眾人以旗幟鮮明地，出於對舊有的積弊，用武力破除，成立新的制訂。破軍星以此來理解一二，所以破軍星帶有特別的權力，由於對舊有的習慣，以武力來修改，帶有凶星的味道。

七赤破軍星，五行屬金，九宮飛星與巒頭，都是配兌卦。兌上缺，所以破軍星容易有缺失，再加上西方兌金，帶有蕭殺之氣，所以必須用水化泄金之殺氣。兌卦為少女，也是喜悅之卦，更是水為財之源，我們喜歡音樂，都是兌卦。催旺破軍星，自然有此好處。

北斗七星第七顆：瑤光。破軍星五行屬金，最怕見到九紫火剋。今年七赤飛到南方火宮，如南方離宮有九紫火，則火之力量大，再加上香港高樓林立，高空風大而助火勢，容易引起火災之年，小心。