娛圈單打︱拍得嚟都七張嘢　扮英雄扮到幾時

唔通真係老本唔怕食？嗱，湯告魯斯38年前拍下成名作《壯志凌雲》一炮而紅，到2022年再拍續集《壯志凌雲：獨行俠》同樣大受歡迎，更創下該年度全球票房最高紀錄。大家咪以為下個月踏入62歲的靚佬湯會就此收手，錯了，消息指《壯志凌雲》將會開拍第3集，繼續由他老人家飾演同一角色。

編劇透露，正埋手撰寫第3集劇本，將延續第2集以老帶嫩的做法，靚佬湯再搭兩件新仔，預計最快明年開拍。唔使問阿貴都知，靚佬湯梗係繼續做其大美國不死英雄，拯救國家、拯救世界啦。

屈指一算，明年靚佬湯63歲，再以上集慢工出細貨、拍足800個鏡頭、等於3部《魔戒》總和觀之，兼且要向軍方商借真實戰機及後期製作，上畫之日，靚佬湯已經接近七張嘢！再做國家英雄，適唔適合呀？

雖然靚佬湯一直Fit爆示人，但再鋒利嘅刀，都有生銹嘅一日，早前佢就被傳媒影到「凸腩墮Lin」相，頗為駭人，想唔認老都唔得。再講吖，《壯志凌雲》第一集的時候，靚佬湯風華正茂，殺死女冇命賠！同時反映美國國力如日中天，係真正世界一哥！時移勢易，如今靚佬湯垂垂老矣，卻偏要繼續充當英雄，就算寶刀未老，都予人日暮黃昏之感！這何嘗唔係今日美國國力走下坡的寫照！

睇吓靚佬湯主演的另一經典系列《職業特工隊》，由上世紀90年代拍到家陣都仲拍緊，其實亦證明荷里活再無新意，同時沒有堪與老一輩媲美的年輕演員接棒。講真，有全球叫座力的荷里活明星，咪又係來來去去嗰幾個。