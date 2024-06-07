東方日報C1：霆鋒拍新片博埋條命　暑假搶票房

近年內地黃金檔的「魔笛」失效，今年暑假檔電影數目大縮水，暫敢「宣戰」殺入該檔期的大卡士電影只有謝霆鋒、張學友主演的英皇電影《海關戰線》，以及成龍、娜扎的《傳說》，原本講明今年會殺入該檔期的《封神》系列則告退戰！為了打這場硬仗，霆鋒在《海》片一場從高空傾側超過45度的貨櫃，翻後觔斗墮下的戲份親身上陣，搵命博爭取好票房！

每年春節、暑假及聖誕等長假期都是電影圈的黃金檔，不過近年卻出現因太多電影聚集黃金檔，結果令票房出現被分薄的現象，部分大片慘成炮灰。例如今年「五．一假期」楊冪主演的《沒有一頓火鍋解決不了的事》，上映5日就因票房太差而撤檔，連頂流花旦擔綱的電影都「頂唔順」，足證黃金檔的「魔笛」已經失靈！

成龍娜扎出擊

由於前車可鑑，今年內地暑假檔上映的電影數目急劇下降，由去年7、8月超過60部，到今年截至昨日，宣布會在暑假檔上映的大卡士華語電影只有兩部，分別是霆鋒、學友主演的英皇電影《海關戰線》，以及成龍、娜扎的《傳說》。去年暑假檔錄得26.34億元人民幣（約28.35億港元）票房佳績的《封神第一部：朝歌風雲》，原定今年暑假以《封神第二部》再戰，但日前導演烏爾善都以「後期未搞好」為由退賽。至於導演王晶則繼續打「穩陣牌」，由張雨綺主演的《笑傲江湖之東方不敗》雖於暑假推出，但會跟去年甄子丹主演的《天龍八部之喬峰傳》一樣，在三大網上平台雲影院做，內地不會上院線。

霆鋒與成龍將合作英皇電影《新警察故事2》，但未拍先在暑假檔對戰，根據昨日在內地著名影視數據平台的「想看度」，暫以霆鋒《海》片較優勝，至於評論方面，成龍與娜扎在《傳》片演情侶，一開拍已被網民狂踩「爺孫戀」不登對，負評不少；霆鋒與學友的《海》片則被指新鮮感十足。

霆鋒出名賣命，今次在《海》片兼任動作導演，當然更加搏命。電影公司昨日發布新的電影花絮片段，霆鋒在吊高數十呎的貨櫃上駁火槍戰，拍攝當日他吊威吔到高空，並在傾側超過45度的貨櫃，翻後觔斗墮下跌出貨櫃，危險指數相當高，幸而他身手敏捷，拍了3次， 導演邱禮濤已滿意收貨！霆鋒做出多個超高難度的動作亦從容不迫，卻嚇到在場的拍檔衛詩雅不時大嗌「霆鋒小心」，可想而知，拍攝時十分驚險，為了令觀眾入場可謂出盡法寶！

除了《封神》系列外，一直盛傳會於今年上映的《美人魚2》，據內地消息指，已決定不會在暑假檔推出，素來被指靠《美2》再殺入影壇的林允，只好在網上拍片保持人氣，近日更索性教網民化「人魚妝」，自娛一番。

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