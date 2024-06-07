學做頭文字Ｄ　周家怡李靖筠好感動

由愛車之人周家怡及李靖筠（Gladys）主持的網上駕駛節目《恨駕女團》新一集上架，今集她們衝出香港，飛到日本「恨駕」到大阪。出發前家怡問Gladys到日本後想開甚麼車，Gladys表示想駕駛在日本境內販售的日本規格的JDM車款。當家怡看到Gladys的國際車牌便不懷好意地問：「咦？點解你要有嘅？」續稱：「你平時都係專業乘客，你駛乜申請呢個啫？」激到Gladys一度語塞，十分搞笑。

她們在大阪車行租車，裏面陳列出各式各樣的中古JDM車款，由開篷車到經典款式應有盡有，最後選中動漫電影《頭文字D》中男主角藤原拓海所開的「AE86」，一直好想開此款車，估不到在日本達成心願，非常感動。不過由於車款是1983年出產，操作規格有點不同，負責開車的家怡，便出師不利，將車泊在路邊說：「個死火燈喺…… 冇死火燈嘅？我唔知架車個死火燈喺邊。」最後拍攝團隊幫手解圍，才終於順利出發。沿路上家怡大讚車輛保養得很好，「啲聲好實淨呀！感覺堂軚好鬆、好輕、好多虛位，極力子好容易放，如果以40年呢個condition，直程係好好！佢唔係淨係個樣好，依家揸起上嚟我都覺得佢精神。」Gladys亦謂：「比我想像中紮實，我覺得呢架車同我哋之前咁多集嘅駕駛樂趣好唔同，第一因為係古董車，同埋我哋人生路不熟，哈哈！」家怡並分享日本自駕遊的經驗，表示入導航時會沿用日文，如果轉做英文會很難看。