2024香港國際旅遊展（ITE）　重新發現世界

【營業資訊】ITE是香港唯一的國際旅遊展及亞洲領先的出境旅遊盛事。今年增加了21個新參展國家/地區，其中約半來自亞洲以外。

整體而言，預計包括官方展團及獨立參展的約500家參展商其中約八成來自境外及海外; 他們來自超過60國家/地區。 2024香港旅展繼續向「全面復甦」進發。

本屆旅遊展榮幸再獲香港特別行政區行政長官李家超先生獻辭，歡迎旅展所有與會者！

香港特別行政區文化體育及旅遊局局長楊潤雄先生GBS，JP將擔任主禮嘉賓! 今年開幕式將於6月13日上午11點舉行，楊局長將在與台上嘉賓和約20位總領事來一個大合照後發言。 當天，展會於早上十時向嘉賓及觀眾開放，他們在開幕式前可以參觀展覽或與商業夥伴見面。

ITE 2024綜合第38屆香港國際旅展（休閒）和第19屆商務會獎旅遊展，將於6月13至16日於香港會議展覽中心1號館舉行，將使用5個展廳而上屆是4個。 展會首兩天為專業日，後兩天為公眾日。

今年ITE亦是疫情後第四次於會展中心舉辦的實體展。 整體而言，大會預計本屆展會將有約6650專業觀眾，較去年增長12%; 而公眾日觀眾將有約兩成增長，至66000人次。

ITE繼續獲得中華人民共和國文化和旅遊部大力支持，其他支持單位包括香港旅遊發展局、香港旅遊業議會和澳門特別行政區政府旅遊局等。

ITE 2024-參展商國際程度高

今年21個新參展國家/地區中，包括官方展團和獨立參展企業，近半是亞洲以外地區，符合大會重點推廣的 <重新探索世界> 主題。

他們包括保加利亞、克羅地亞（薩格勒布）、古巴、埃塞俄比亞、印尼、約旦、哈薩克斯坦 (阿拉木圖)、紐西蘭、肯尼亞、吉爾吉斯斯坦、馬里安納、巴基斯坦、塞舌爾、南非、斯洛維尼亞、西班牙、敘利亞、塔吉克、土庫曼、美國和烏茲別克。

許多恆常參加ITE的官方展團和參展商主要來自東亞和東北亞地區。今年他們將繼續聯同當地企業包括新和舊的參展企業來港盛大展出。

例如中國內地展團! 為了更好地向遊客展示其獨特的優惠和吸引力，越來越多的中國省市設立了自己的特色展館，這些展館的亮點和設計往往各不相同。 整個中國內地展團繼續成為ITE最大的展團。

ITE 2024推廣深度和主題旅遊

ITE致力推廣深度和各款主題旅遊，今年將會重點推廣可持續旅遊、冰雪旅遊、新目的地和夜市等主題，部份主題將設置拍照/展區介紹，還有「2024青少年遊學行程設計比賽」的得獎作品展，以及與多個團體合作包括智行基金會、義遊等舉辦活動，他們除了有展位並會舉辦研討會或講座。

ITE 2024 專業日活動亮點

其他專業日亮點包括由官方展團和參展商主講的<新目的地旅遊推介會>、<科技推動可持續旅遊業界論壇>，商界及學者將聚首一堂，討論「科技與可持續旅遊的交叉點」等議題。此外，還有其他旅遊科技的講座。

另一研討會與旅遊業和旅客都有相關，名為 <旅客進出歐盟之重要變化> ，內容涵蓋入境／出境系統（EES）和歐洲電子旅行許可證（ETIAS）。是次研討會由ETIAS中央部門歐洲邊境和海岸警衞(Frontex)代表 Izabella Cooper擔任講者。

除特別註明外，已經登記為專業觀眾可免費入場及出席ITE的研討會/講座，為免向隅，立即上www.itehk.com/Visitor預先登記及留位。 歡迎各旅遊界、商界及專業人士於2024年6月8日之前完成線上註冊，經審核後，可6月13(星期四)至14(星期五)兩天通行證不限次數免費入場。

多年來，ITE的商務活動基本是以自由流動形式進行，我們認為這種形式更近乎現實市場運作，展商主要於其展位會見與買家和觀眾。今年我們重啟了贊助一些週邊城市的參觀團，和舉辦買家展商配對會。

ITE 公眾日 – 觀眾搜集旅遊資訊，策劃行程，儘享旅遊樂趣

ITE公眾日的觀眾多是高端自由行旅客，在旅遊展中可供他們選購的有全球各地數 以百計參展商，他們很多是從外地來港， 除了帶來嶄新旅遊產品和資訊，觀眾還可向他們查詢最後當地最後一公里的問題，

來源廣泛的參展商帶來了千差萬異的不同類型的旅遊產品，所以也是探索及獲得最棒的旅遊靈感來源!

兩天公眾日節目豐富，連場旅遊講座，涵蓋世界各地多個國家及地區，又請來多位旅遊達人、KOL、網紅介紹熱門及冷門目的地。

會場內佈滿富各國/地特色的展位、打卡位; 場內、舞台及展團有民俗/族表演、有獎問答遊戲、吉祥物互動，又派發旅遊地圖及小禮品等; 及展商提供各種各樣的優惠等，讓觀眾感受旅遊樂趣。詳情請瀏覽 www.itehk.com 查詢請聯絡匯眾-電郵: travel@tkshk.com | 微信: itehongkong | Facebook: itehk