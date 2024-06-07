頭髮黃金長度測試　測出你的命定髮型

相信不少女生每逢轉季都會想順道換髮型，但往往都會糾結在該留長還是剪短的兩難之中，不妨試試以下簡單方法判斷自己適合長髮還是短髮，從而找出屬於自己的命定髮型。

2.25黃金定律+0.47法則

「2.25黃金定律」是由英國知名髮型設計師Giles Robinson所分享，測量方法非常簡單，首先準備一個直尺和一支筆，然後將直尺垂直放置在耳垂下方，接着把筆水平放置在下巴位置，最後比較耳垂到筆之間的距離就可以了。如果兩者距離大於2.25吋（約5.7厘米），則代表你適合長髮；相反，如果距離小於2.25吋（約5.7厘米），則代表你適合短髮。另外，還有「0.47法則」，是以額頭寬度除以肩膀寬度，如果答案大於0.47就代表你適合短髮，小於0.47就是適合長髮。如果兩個方法測出來的結果都不一樣，則代表你天生麗質，長髮短髮都能駕馭！

身高3分之1

頭髮的長短對於身形比例有着莫大的關係和重要性，很多人也會根據自身的身高來選擇適合的髮型長度，讓整體身形更均衡，有更佳的視覺效果。根據外國研究顯示，最好看的頭髮長度是身高的3分之1，大家可以動一動腦筋計數，算出哪個頭髮長度才是最適合你。事實上，身形矮小的女生在剪短髮後，會顯得較活潑可愛，又可以露出肩頸線條，有助於拉長身高比例，如果太長、太厚重的頭髮卻會顯得身形臃腫。