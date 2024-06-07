金像導演開拍披頭四傳記片人選已定　上位男星被爆將演保羅麥卡尼

奧斯卡金像導演森曼達斯（Sam Mendes）今年2月宣布將開拍英國傳奇樂隊「披頭四」（The Beatles）傳記電影，而4位成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）、約翰連儂（John Lennon）、佐治夏里遜（George Harrison）以及靈高史達（Ringo Starr）單獨拍一部，以他們的視角來講述「披頭四」的故事，預計2027年上映。目前影片在籌備中，不過日前有網站傳出4位成員的人選已敲定，全屬當時得令的新晉演員。

據知《1917: 逆戰救兵》（1917）中與森曼達斯合作過的27歲英國男星Harris Dickinson將扮演約翰連儂，而憑《日麗》（Aftersun）一片提名過《奧斯卡金像獎》最佳男主角的28歲愛爾蘭上位男星Paul Mescal 將扮演保羅麥卡尼，去年憑《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）提名過《奧斯卡》最佳男配角的31歲愛爾蘭男星Barry Keoghan飾演靈高史達，至於佐治夏里遜將由28歲英國男星Charlie Rowe飾演。不過，傳聞暫時並未獲發行的索尼電影公司證實。