【IB攻略】探討IB中文課程，揀HL或SL？

IB 中文課程主要分為 Higher Level (HL) 和 Standard Level (SL) 兩個水平。具體有以下幾點區別：

學習時長：

HL 為 240 個授課小時，SL 為 150 個授課小時。HL 的學習時間更長，內容更廣泛和深入。

課程內容：

HL 涉及更廣泛的中文語言、文化和文學主題，SL 相對更基礎。

HL 課程的內容和要求較 SL 更加深入和全面，涉及的語言技能、文化議題、文學作品等都更加廣泛和深入。SL 課程則相對更側重於基礎語言技能的培養。

考試要求：

HL 的考試和作業會有更高的難度和評判標準，需要更出色的中文表達能力。

SL 的考試和作業相對更簡單，對中文水平的要求也較低。

HL 和 SL 課程的考試卷型和評分標準也有一定差異，HL 的難度和要求更高。

適合對象：

HL 適合有較強中文基礎並有志於深入學習中文的學生。

SL 適合有一定中文基礎但無法達到 HL 水平要求的學生。

綜上所述，HL 是一個更有挑戰性的高級水平課程，而 SL 是一個相對基礎的標準水平課程。選擇哪一個，需要結合您自身的中文水平和學習目標來權衡。如果您有興趣深入學習中文，HL 可能是更好的選擇;如果您只想達到基礎水平，SL 會更適合您。

另IB 中文 HL 和 SL 的選擇對於未來的學習和發展確實會有一定影響：

對未來的學習路徑：

選擇 HL 課程的學生，未來可能更容易選擇與中文相關的大學專業，如中文語言文學、國際關係、跨文化溝通等。

選擇 SL 課程的學生，則未來可能會有更多的選擇空間，不會過於專注於中文領域。

對語言水平的培養：

HL 課程能夠讓學生的中文語言能力得到更全面和深入的鍛煉，包括聽、說、讀、寫各個方面。

SL 課程則更側重於基礎的語言運用能力，可能無法達到 HL 學生的高水平。

對未來就業的影響：

選擇 HL 課程的學生，未來在涉及中文的工作崗位上可能有優勢。

而 SL 學生則可能需要付出更多努力來彌補中文技能上的不足。

總的來說，選擇 IB 中文 HL 課程對於未來深入鑽研中文相關領域，獲得更高的語言熟練度，以及在相關工作崗位上拓展更多可能性，都會有較大的幫助。但是，SL 課程也足以讓學生達到良好的中文基礎水平，未來的發展方向也並非一定被局限。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣