Tyson Yoshi向女友求婚成功　出動巨鑽公布喜訊：she said YES

男歌手Tyson Yoshi(程浚彥)與女友拍拖7年,一直十分恩愛。不時公開放閃的他,今日(7日)在無警下透過社交平台公布喜訊,表示向友求婚成功:「she said yes!」大批網友留言祝福。他分追了女友戴上約2卡的鑽戒、互相擁抱的圖片,十分溫馨。

TYSON YOSHI昨日(6日)在加拿大溫哥華舉行個人演唱會進入尾聲時,TY誠邀女友Christy上台,並唱出新歌《Would You》,TY唱新歌前大聲呼叫:「好緊張呀!」。新歌以二人相處為藍本,歌曲中充滿小細節,Christy一度在台上感動落淚。當TY唱出:「Would you be mine? If I ask you tonight, would you be mine? 」後,隨即跪下並向女友送上鑽戒,在台上向Christy求婚,全場嘩然。Christy來不及反應感動落淚下點頭答應,TY即為她帶上求婚戒指後,兩人更在一片呼聲中擁吻。TYSON YOSHI與女友Christy已經拍拖長達七年,二人經常於社交平台放閃,是圈中出名的恩愛情侶。