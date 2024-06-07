Tyson Yoshi向女友求婚成功　出動巨鑽公布喜訊：she said YES

男歌手Tyson Yoshi（程浚彥）與女友拍拖7年，一直十分恩愛。不時公開放閃的他，今日（7日）在無警下透過社交平台公布喜訊，表示向友求婚成功：「she said yes!」大批網友留言祝福。他分追了女友戴上約2卡的鑽戒、互相擁抱的圖片，十分溫馨。

TYSON YOSHI昨日（6日）在加拿大溫哥華舉行個人演唱會進入尾聲時，TY誠邀女友Christy上台，並唱出新歌《Would You》，TY唱新歌前大聲呼叫：「好緊張呀！」。新歌以二人相處為藍本，歌曲中充滿小細節，Christy一度在台上感動落淚。當TY唱出：「Would you be mine? If I ask you tonight, would you be mine? 」後，隨即跪下並向女友送上鑽戒，在台上向Christy求婚，全場嘩然。Christy來不及反應感動落淚下點頭答應，TY即為她帶上求婚戒指後，兩人更在一片呼聲中擁吻。TYSON YOSHI與女友Christy已經拍拖長達七年，二人經常於社交平台放閃，是圈中出名的恩愛情侶。