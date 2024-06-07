聯乘創意　打造升級中菜

中菜發展源遠流長，經過時間洗禮，除長存的經典菜式，為吸引客人，大廚除推出新菜，也會和不同的單位合作打造聯乘新主題，為各位帶來限定的升級中菜。

高級滬菜

濃油赤醬的上海菜，別具滋味。中環五星級酒店和知名上海餐館合作，於6月12日至16日為大家呈獻限定的滬上美饌，盛宴有2人至12人的午宴及晚宴套餐，菜式包括吉士醉雞、酒釀蒸鰣魚、招牌鮑魚紅燒肉、熟醉膏蟹、蟹粉炒粉皮和糯米紅棗等，讓客人品嘗地道本幫菜滋味。

杭州風味

杭州景色宜人，除了是旅遊勝地，名菜亦相當多，上環精緻中菜食府於初夏推出一系列的海鮮菜式，包括鮮雞皇油蒸太湖白魚、江蘇銀魚仔焗蛋、鵪鶉蛋黃豆醬野生甲魚、黑毛豬肉蒸膏蟹和十年花雕酒浸富貴蝦等菜式。此外，餐廳於6月迎來杭州廚藝大師施俊及團隊，為客人帶來多款新派杭州名菜，沉魚落燕是杭州名菜清湯魚丸，丸子釀入官燕，夠晒矜貴。其他有杭州醬鴨、特色香酥鴨、藤椒乳鴿、東坡肉和鮑魚紅燒兩頭烏等，配特色黃酒，提升品味。同時間，餐廳在今個端午節，推出手作江蘇鮑魚鹹糉及手作江蘇甜糉，讓大家愉快過節。

威士忌拼配

美酒佳餚提升體驗，跑馬地高級中菜廳總廚Silas和蘇格蘭威士忌品牌合作，於6月16日至30日推出限量的8道菜聯乘菜單，菜式以中西匯粹概念作靈感，再加上威士忌特有的煙熏草木系香氣，配以陳12年至30年的威士忌入饌，菜式包括火焰威士忌姬松茸肉碎焗響螺、燒鴨糯米飯釀意大利青瓜拼配威士忌牛油汁、蝦膠釀意大利羊肚菌伴鮮刨夏季松露和蒸帶子慕絲釀花膠配麻辣汁和蓮子蓉等，吃時配不同年份的威士忌品嘗，味道更突出。若有興趣的話，客人還可額外加配新出的Vintage 1990年，這款全球只約千多瓶的的限量版，帶有成熟梨子和柚子香，再加煙熏泥煤炭香，入口的粉紅葡萄柚和甜桔的氣息，和雲呢拿忌廉、椰子碎和肉豆蔻香配合得剛好，餘韻帶木材和煙熏石楠花香，令人回味。