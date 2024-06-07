熊黛林拍片數臭渣男　告誡女士遠離：他只會反覆傷害你

名模熊黛林（Lynn）2016年下嫁圈外男友、港姐郭可盈胞郭可頌後，誕下雙胞胎女兒Kaylor同Lyvia，一家四口幸福滿瀉。成為人妻後她專心相夫教女，近年才復出拍戲更積極直播帶貨，日前，她拍片分享戀愛經驗，告誡女士們遠離「渣男」，結果惹起不少揣測。

熊黛林指不少女士會因同理心強、有拯救欲，很容易遇到「渣男」，她強調：「不要試圖用自己的關懷去改善他們，不要因為同情心一而再再而三地降低自己的底線。」她指「渣男」會用語言、行為來扭曲，兼操縱女方的思想，但她勸女士們要相信自己的判斷，語重心長表示：「哪怕拿出一大堆冠冕堂皇的理由，只要他讓你覺得不舒服了，那他就是錯的。」

熊黛林勸大家要懂得好好保護自己，不論是身體、感情，還是金錢，表示：「不要一股腦地什麼都給出去，有一些女孩子真的一開始談戀愛呢，恨不得把自己所有的一切都掏空了，來表示自己有多麼愛他，但是誰也不知道，你對面的那個人到底是人還是鬼。」

熊黛林指「渣男」基本上沒有道德的底線，千萬不要相信他會改過，表示：「傷害你的人，只會反覆傷害你。」雖然有很多人因留戀過往的美好而再次接納對方，但熊黛林認為：「一段不斷消耗你的感情，你留着還有什麼意義呢？遇上渣男只是你運氣不好，不是你不夠好，不要因此就害怕去愛，你的緣分可能在下一秒就會來了。」網民紛紛留言表示認同。