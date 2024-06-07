Skytop概念開篷跑車　優雅擔當

每年在意大利北部的埃斯特莊園（Villa d'Este）都會上演一場「優雅的競賽」（Concorso d'Eleganza）車展活動，不僅平時難得一見的古董車及經典車會聚集於此，不少車廠更會帶來旗下概念新作。像寶馬（BMW）今年便派出最新「優雅擔當」——Skytop概念開篷跑車，出席這場年度盛會。

獨特漸變色調 匠心獨運

雖然寶馬近年積極推出電動車，但新發表的雙門兩座位概念開篷跑車Skytop，並非搭載純電動力，反而配備旗下最強的V8動力，亦即是跟現行M8 Competition跑車相同的4.4L V8雙渦輪增壓引擎，據悉廠方計劃將其限量生產，車迷是否心心眼先？而其造型參考自傳奇的Z8開篷跑車，車身有多條由前部一直引向後部的簡潔線條，肌肉感及雕塑感兼備之餘，亦顯得分外優雅。車身配色更是獨特，以柔和的鍍鉻銀為主調，背部向天部分則採用由磚紅色平滑過渡到鍍鉻銀色的獨特漸變效果，可說是寶馬Dingolfing廠房車漆大師的匠心獨運之作。

凸出鯊魚鼻 迷你翼門把

廠方標誌性的鯊魚鼻車頭，在Skytop身上進一步凸出，倒V般向前凸出的引擎蓋及下擾流，配以帶發光飾框面罩及一對堪稱是廠方目前最薄的新款LED頭燈，格外引人注目。該對頭燈起用特別開發的超薄銑削鋁製支架，還融入整合所有照明功能的高度複雜細節，少一點技術都做不到。尾部設計更是獨特，採用類似Boat Tail設計，尾冚中央鑲有長條形鋁製飾件，正好跟注入通風口、兩邊凹陷、中間隆起的引擎蓋互相呼應。一對車門既不設傳統門把，亦棄用近年大行其道的隱藏式設計，取而代之是巧妙地整合到門肩的迷你翼門把，配上帶有精密薄片的輕合金輪圈，進一步增強其外觀的獨特性。

水晶波棍旋鈕 幻彩光芒

為方便出行期間展開舒爽的開篷駕駛旅程，其硬篷頂刻意採用便於收藏入行李箱間隔的斬半式左右幅手動裝拆設計。拆下後整個車廂連座椅後方、結合了B柱側鰭和可升降尾擋風玻璃的獨特防滾架設計，頓時變得無遮無掩。車廂鋪陳由錶台到操控台、內門板、座椅以至其後方的防滾架，皆以復古味十足的磚紅色高級皮革包覆；其中內門板更特別採用靈感源自Brogue風格皮鞋的特色釘孔雕花細節作點綴。不單操控台上的波棍及旋鈕，軚環及座椅頭枕更特別鑲嵌上優雅的彩色水晶，在不同光線折射下呈現幻彩般的光芒，倍添貴氣。