雲浩影墮入愛河「沉船暈浪」　忘形跳Moon Walk勁興奮

歌手雲浩影（Cloud）繼年初推出以「痛」為主題的專輯《INTRODUCTION to PAIN》後，近日再推出新歌《Dizzy》，不過今次卻180度改變，轉為輕快Sweet爆的情歌，歌曲描述少女戀愛時「沉船暈浪」狀態。今次新歌主題乃Cloud的主意，她說：「如果我鍾意一個人，會想將最好嘅嘢畀晒佢、要縱壞佢，就將呢個Idea寫落新歌，MV入面可以做一個瘋狂嘅少女。」

Cloud在MV中以甜美可愛造型示人，配合多個夢幻場景，包括粉色系的睡房和花牆。當中所用到的道具，包括被單、電子磅、巨型波板糖，甚至麵包上的果醬圖案都呈現心形，少女味十足。Cloud大讚場景設計以及用色精美：「今次花咗好多心機喺美術部分上，好多細節位都做得好好。」團隊還特意邀請塗鴉藝術家，於牆上噴上新歌歌名「DIZZY」。

而拍攝MV時也遇到不少趣事，期間Cloud要在漫天紙碎下自轉數十個圈，結果轉完變成真正「暈」浩影，頭暈眼花，要工作人員攙扶才企得穩。今次拍攝得相當愉快的她，更興奮到突然跳起Moon Walk，導演見狀立即拍下她忘形跳舞的時刻。Cloud笑說：「小試牛刀，大顯身手，不嬲都有呢個技能，但未有機會畀大家睇。」至於Cloud的睡房又是否充滿少女感？她說：「我睡房冇乜公仔，唔係特別鍾意公仔，但就有好多好香嘅嘢，各種味道嘅蠟燭同埋有地氈。」她表示以前最喜歡在睡房床上看電話，但發覺會腰骨痛，自從搬出來居住後已改變此習慣。