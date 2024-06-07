張敬軒早知TY求婚計劃　豪言反串做大妗姐

人氣泰國演員兼歌手手Mew （SuppasitJongcheveevat）、香港歌手張敬軒、演員胡子彤和柯煒林今日（7日）出席品牌活動。

Mew並不是首次到港，之前就曾到車公廟取景拍劇，言非常喜歡香港食物，又指想在香港逛逛手辦模型店舖。他亦表示認識張敬軒，昨晚特地聽他的歌曲，覺得非常好聽，如果有機會都想和對方見面聊聊。問到會否想來香港拍戲？Mew說只要有機會都想來港工作，不論是拍電影、拍劇還是出席活動，笑言好喜歡香港和食物，表示對動作電影情有獨鍾，非常喜歡李小龍和成龍這些香港經典武打明星。

同場，張敬軒提到借出豪宅給英皇女團VIVA，他笑指那間屋的磁場非常好，每位曾經租過這間房子的住客都在事業上有不錯的發展，透露自己就是入住了這房子後，就上紅館開騷，希望這些好運能夠帶挈到新女團，令她們大紅大紫。談到「細佬」Tyson Yoshi向女友Christy求婚成功，張敬軒笑言早就知道求婚計劃，Tyson有在自己面前透露過，所以得知他求婚成功都戥對方高興：「你唔好睇佢好似玩世不恭，佢內裏其實喺個住家男，我好耐之前都覺得佢已經定性準備好。（咁你幾時定性？）我參考吓佢嘅個案先，沾吓佢嘅旺氣。」又言Tyson和Christy二人非常登對，爆Tyson只聽Christy一個人話，一物治一物。問到作為「大佬」的張敬軒會準備甚麼禮物祝賀對方？張敬軒笑言會打一對龍鳳鈪，男方就送錶或者筆，又言Tyson結婚他願意擔任任何角色，包括大妗姐。

另外講到近日有網民發現一間百貨公司留言板，有顧客以一手稚氣筆跡寫下不要再播放張敬軒及男團MIRROR的歌，張敬軒表示自我檢討中：「檢討緊點解自己嘅歌唔可以令到所有人都鍾意，不過唔同人有唔同嘅口味，我自己面對所有嘅意見都唔會拒絕。」又言看筆跡覺得留言者應該不是大人，能夠理解樂迷支持自己喜歡的偶像，表示新一代有部分年輕人比較少聽廣東歌，希望之後能夠做出比較有國際視野的音樂。

至於胡子彤自言參演《九龍城寨之圍城》後，有更多機會出來和大家見面：「我哋幾兄弟都多咗機會接觸唔同嘅工作。（豬籠入水？）冇計過，我好放心交畀我公司去處理。」又指每次「四兄弟」一起聚會，都是林峯請客。他透露七月將會飛到馬來西亞開工拍劇，又謂已經開始操fit身材，隨時準備好開工拍《九龍城寨之圍城》的後續，同時兼顧運動員一職的子彤自爆現在正在看中醫調理身體。