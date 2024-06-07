林淑敏認處理不當　抱歉爆鄭世豪離巢

藝人劉丹、滕麗名、呂慧儀、張景淳、林淑敏、許家傑及何晉樂（Rock)等人，今日（7日）以端午節做主題為無綫處境劇《愛•回家之開心速遞》進行宣傳。

提到呂慧儀和張景淳早前在網上晒情侶戒指放閃，他們稱戒指是道具，又言見到網民喜歡他們組成的「龔水CP」都感高興，問到會否公開戀情？張景淳說：「劇裏面大家睇得開心咪得囉，因為始終大家都認為我嘅身份喺劇入面嘅「龔燁」，我出街大家都問「你老婆呢？」，佢哋真喺覺得劇入面嘅老婆就喺我真實老婆。」呂慧儀亦指他們「龔水」的形象太入屋，所以不論他們說什麼，大家都只會以角色身份看待他們，問到會否因此影響到他們找現實中的的另一半？張景淳笑言：「我返工都已經結咗婚，所以放工唔想再咁忙，其他時間會想休息吓，或者留畀其他工作。」而呂慧儀表示就算收工各自都有生活，比較繁忙，所以對找另一半暫沒有打算。問到呂慧儀如果將來真的有另一半，需不需要囝囝同意？呂慧儀說：「都唔關囝囝事，作為一家人喺應該要分享自己嘅事。」又言囝囝現在還小，只會對自己分享學校大小事，對自己的戀情不關心。

另外，談到上月底鄭世豪正式宣布離開效力24年的無綫，許家傑表示對方並沒有事先通知他們，但已經習慣了演員們「出出入入」：「始終一套劇好少會做六七年，所以出出入入一定有，有陣時其他演員會因為拍劇或者其他原因暫別《愛·回家》，不過會掛住佢嘅。」

林淑敏與鄭世豪相識多年，早前鄭世豪在宣布離巢的社交平台帖子中稱離巢一事「居然被某人好肯定地證實了」疑暗寸林淑敏，林淑敏亦承認事情處理不當，會相約對方出來見面聊聊，問到會否擔心鄭世豪因為生氣而拒絕應邀？林淑敏說：「咁我又唔擔心，我會主動同佢傾吓。」又謂經一事長一智，下次不會再透露過多。講到今次Rock會以新角色加入劇組，林淑敏大讚對方聰明，開工表演一次比一次好，很快就能夠投入角色。

至於作為新角色加入劇組的Rock透露已經開工拍攝了兩個月，劇中他會飾演海外留學歸來的三太太兒子。問到今次的加入是否取替鄭世豪在劇中角色的位置？Rock笑言沒有想過這麼多：「我覺得純粹角色差唔多讀完書，所以要返嚟。」