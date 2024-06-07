魏浚笙偕Marf呂爵安拍回憶錄　分享青春的歲月

人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）將聯同陳凱詠（JACE）、魏浚笙（Jeffrey）及女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）於本月22日舉行《拉闊音樂會》，4人近日為音樂會拍攝「青春回憶錄」宣傳片，各自分享屬於他們的青春回憶。

Edan稱讀書時甚少與朋友吵架，唯獨打機時例外，自認好勝的他表示：「我諗我最大機會同朋友嘈交嘅情況就係打機，有時語氣重咗，講多咗兩句咁就會嘈交。」他又分享了一件最熱血的事，就是中學年代參與時裝騷及跳舞比賽，更獲封「最佳男模」，他說：「套衫係自己整自己攪，排舞都係自己諗自己度，成班人一腳踢咁做一件事其實都幾熱血。」講到中學上堂時的無聊事，他自爆是與一名「男仔頭」的女同學在西史堂整蠱老師：「我同女同學交換位坐，全程耷低頭伏喺度，Miss一叫女仔個名，我就彈起，Miss見到我個樣嚇咗一跳，引成班同學大笑，真係幾無聊。」

至於JACE自言在青春期沒有任何曖昧對象，她笑指：「一嚟就係Friend、好兄弟feel，曖昧係唔會出現喺我嘅青春入面。」從小熱愛跳舞的她自認排舞大過天，放學後會立刻去排舞：「試過臨考公開試之前，成本教科書唔見咗，不過最後都考得ok！」她覺得自己做過最刺激的事就是大學時期第一次獨自到美國旅行的驚險經歷：「拎住好大嘅喼，拎住一大疊用半年嘅美金，嘗試去搵目的地，但發覺搵唔到，索性就截順風車。最尾係去到目的地，雖然有少少危險，但都安全度過。」

另外，Jeffrey稱青春時期曾有很多個不同的夢想：「我想做消防員，又想做偵探，其實我身份係百變，所以做演員就好適合我。」一向形象乖巧的他原來在小學六年級時都曾經做過一件反叛的事，他憶述：「我將一個熊仔錢罌放喺個袋度，預備放學後買一個好有型嘅耳筒，要二百六十幾蚊，但我啲散紙全部都係兩蚊，但一落樓就被媽咪發現，最後我都係無買到。」他笑指中學時期對考試很有信心，更向同學們送上必勝秘訣：「最緊要有信心，再加充足準備，咁就一百分！」不過，最後他自爆考試後以為自己會取得一百分，怎料最後結果是不合格。

而形象百變的Marf在青春時期已喜愛打扮，更緊貼韓流：「剪咗空氣劉海，化妝化到好白，劃一字眉，咬唇妝，我覺得呢個係最青春！」擁有很多粉絲的Marf原來小時候都是追星一族，四、五歲已經是Twins的超級粉絲，更在演唱會上追星成功，Marf興奮指：「我迫到好前同Twins握過手，嗰晚返到屋企，同媽咪講我唔想沖涼，我要吊起隻手沖涼！」身材高挑的她是中學田徑隊，最難忘第一次參加越野賽，Marf指：「每一刻都覺得自己就嚟死，但都仲跑到，喺二百幾三百人，我係第三十幾名，所以我好叻㗎！」