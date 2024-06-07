天使與惡魔　拋胸火併

日本AV女優各具不同風格，有天使般清純可人嘅女優，亦有小惡魔女優可愛得嚟帶幾分姣味邪氣，今日就搵來天使代表村上悠華同小惡魔莉莉遙香進行比併，睇吓正邪對決邊個會勝出啦！

美乳導遊

嗰幾年因為疫情打擊，各行各業都受到影響，旅遊業更係重災區，曾經做過導遊嘅村上悠華，亦因為咁而下海拍AV。今年21歲嘅佢，氣質清純可人，而且散發出仙氣，加上肌膚白滑鮮嫩，簡直就係落入凡間嘅天使，而更重要係佢身材婀娜，上圍有對E Cup美巨乳，絕對係男人心目中嘅女神。

悠華喺上年9月由S1帶入AV界，而佢之所以下海拍AV，除咗上述所講嘅原因之外，仲因為佢好仰慕AV天后三上悠亞，希望可以學似對方咁喺AV界發光發熱！雖然悠華暫時未有悠亞咁有名氣，但係AV評論家黑鐵阿禮都大讚佢相當有潛質，尤其係佢好識得觀察男優嘅反應，然後再作針對性刺激。另一方面，唔少AV評論家亦非常欣賞悠華擁有天使般可愛嘅外表，同時每次演出都能夠全情投入，抵讚！

村上悠華

年齡：21歲

身高：5呎4吋

三圍：34E-23-34

歷戰千作

日本AV界有唔少號稱「小惡魔」嘅女優，莉莉遙香就係其中之一，今年24歲嘅佢，前名叫稻場琉花，最近經過一輪休息之後改名回歸！雖然名字改咗，但係可愛而帶幾分姣味邪氣嘅面孔，卻一啲都冇變，同時心口─對天然H奶亦依然咁渾圓彈手，所以遙香唔單止係小惡魔女優，仲擁有一副魔鬼身材！

佢喺2019年由AV廠E-BODY發掘入行，之後轉以自由身方式發展，事實上，咁做絕對係正確，因為香妹嘅演出風格，同曾經紅極一時嘅童顏巨乳妹北川瞳有啲相似，都係用可愛嘅面孔及甜美天真笑容上陣，同時以火辣身材同男優進行激烈又淫意十足嘅激戰，正因為遙香呢種風格一直都深受AV廠及AV迷喜歡，作品亦大賣，難怪由出道至今已演出逾千部作品，實力強勁。

莉莉遙香

年齡：24歲

身高：5呎3吋

三圍：36H-24-35

第1回合

鬥靚波

村上悠華身材纖巧，心口對E奶飽滿白滑，絕對係極品美乳，之不過莉莉遙香對天然H奶唔單止夠圓潤，最重要嘅係彈性極強，令其胸夾表演更加悅目！

第2回合

鬥風格

講到演出風格，莉莉遙香披住可愛嘅面孔，對男優進行各種猥褻行為嘅小惡魔系演出夠晒出眾，但係變化不多，反而村上悠華除咗可以扮演小惡魔角色，亦可以變身做溫柔鄰家女孩，戲路更為廣闊。

第3回合

鬥激情

村上悠華受限於S1專屬女優呢個身份，所以演出嘅作品激情指數唔會好高，但係莉莉遙香就唔同喇，綑綁、中出等重口味題材都已經拍過唔少。

莉莉遙香更優勝

村上悠華雖然清麗斯文又白滑婀娜，演出不論係被動定係主動都相當有神采，不過莉莉遙香演出更放蕩更激情，對於中出以及其他重口味玩法都玩得不亦樂乎，可謂較為優勝。