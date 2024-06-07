老婆喺老公面前明目張膽溝仔上床，不過老公唔單止冇嬲到爆炸，反而感到相當興奮，仲話要加入戰團添！講緊係今日介紹3部以色情夫妻為主題嘅四仔劇情，唔知啱唔啱你心水呢？

思想開放

色情夫妻嘅性愛觀，到底能顛覆你嘅三觀到乜嘢程度？咁就要睇吓你接唔接受得到，由She Will Cheat製作嘅《My Wife Loves BBC #2》嘅劇情喇！3位人氣輕熟脫星Paige Owens、Vanessa Sky及Melissa Moore攜手演出，飾演人妻嘅佢哋，同丈夫都係開放性關係嘅支持者，所謂開放性關係，就係大家唔介意對方出軌之餘，甚至跟其他男女嚟個床上3P，甚至4P，咁出位嘅劇情，極具官能刺激。

三人派對

新婚人妻玩心未泯，竟然當住老公面前溝仔，真係色膽包天！想知佢下場係點，就要睇Vision Films推出嘅《Knocking Up The Nanny #6》。由青春脫星Natalia Queen、Melanie Marie、Cecelia Taylor等參演，故事講佢哋天生淫蕩，結咗婚之後，依然鍾意溝仔上床，有一晚，佢哋竟然出手勾引老公嘅老友，但咪以為老公會嬲到震，佢竟然係笑吟吟超興奮，原來等咗呢個三人行機會好耐，一於盡情玩個夠！

以牙還牙

人妻為向偷食嘅老公報復可以去到幾盡？片廠Sweet Sinner就透過《Infidelity #4》話畀大家知喇！四仔名導Mike Quasar執導，並搵來3位熟女脫星Skylar Snow、Kay Lovely及Millie Morgan上陣，有日返到屋企，老婆發現老公同個女人喺度偷食，老公話只係逢場作戲，叫老婆唔好咁小器，於是老婆以牙還牙溝條仔返屋企喺老公面前曳曳，點知老公唔怕戴綠帽，仲話要加入戰團，真係估佢唔到！

碟評

劇情合唔合理係其次，作為四仔最重要係情慾戲夠正，而今次推介嘅作品，脫星嘅演出真係一流，其中尤以《My Wife Loves BBC #2》嘅人妻激戰巨根男，更係極盡官能刺激，絕對係必睇之作。