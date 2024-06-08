【是日通勝】

農曆五月初三

甲辰年 庚午月 癸卯日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、結網

忌：詞訟、動土、開市

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：38、07、45

幸運顏色：紅、紫、橙

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

金牛座：不要事事指望別人幫忙，最緊要做好自己。

雙子座：有些事難獨力處理，宜找人幫你一起解決。

巨蟹座：理財態度可進取一點，容易從投資中獲利。

獅子座：生活充實，但身體已露疲態，宜好好休息。

處女座：單身者有吸引桃花的條件，多用紫色有利。

天秤座：事業發展有顯著進步，收入也會有所增加。

天蠍座：快把負面想法拋諸腦後，生活才不會變糟。

人馬座：情緒低落，頭頭碰着黑，不宜作重要決定。

山羊座：頭昏腦脹，反應遲鈍，外出談公事易撞板。

水瓶座：事業運稍微好轉，謀事謹慎一點就冇問題。

雙魚座：財運不錯，但不能心存僥倖，要付出努力。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）豬 遇貴人

（跌）雞 多阻滯

鼠：社交場合要慎言，才可遠離是是非非。

牛：做事易遇上波折，要有耐性，勿放棄。

虎：提防爛桃花，已婚者要顧及伴侶感受。

兔：人際關係出問題，最好少說話多做事。

龍：人緣運欠佳，情緒易失控，不利交友。

蛇：腳踏實地，進退有度，事業發展受惠。

馬：工作尚算順利，宜把壓力視作推動力。

羊：可望改善人際關係，前提是少管閒事。

猴：專注工作有着數，三心兩意容易撞板。

雞：是日沖煞，生活多阻滯，需冷靜處理。

狗：人緣佳，助人等如自助，易遇上貴人。

豬：貴人助力強，做事重細節，不難成功。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

跟雙子座拍拖的貼士

與雙子座的人談戀愛可能會有一些挑戰，因為他們的個性多變、好奇心強、喜愛自由。以下是一些跟雙子座拍拖的貼士，可幫助你更好地理解和處理感情關係。

1.保持多樣性：雙子座的人對於新奇事物充滿好奇心，需要不斷地感受新鮮事物才能保持興趣。如果你想跟雙子座的人建立長久關係，就需要保持多樣性。嘗試不同的活動、旅行、學習新技能等，讓他們感到你是一個有趣的人，能夠帶來新的體驗和感受。

2.建立良好溝通：雙子座的人擅長溝通，因此建立良好的溝通關係是非常重要。你需要學會聆聽他們的想法和感受，並且能夠清晰地表達自己的想法。避免使用模糊的語言和避開重要的話題，這樣會讓雙子座的人感到困惑和不安。

3.給予自由空間：雙子座的人喜愛自由，需要有自己的空間和時間。當你跟雙子座的人拍拖，要給予他們足夠的自由空間，去追求自己的興趣和活動，不要過分控制或干涉其生活。

4.別讓他們感到無聊：雙子座的人對於無聊的事物沒有耐性，需要不斷地刺激和挑戰。當你跟雙子座的人拍拖，要讓他們感到有趣和刺激。嘗試提出新的想法、計劃一個冒險之旅，或者一起參加有趣的活動，讓他們感到興奮和振奮。

5.記得讚美和鼓勵：雙子座的人需要受到讚美和鼓勵，這可以增強他們的自信心和安全感。當你跟雙子座的人拍拖，記得讚美他們的成就和努力，鼓勵他們追求夢想。給予肯定和支持，讓他們感到自己在你的生活中是重要的。