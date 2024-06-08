娜扎口臭被踩3無執二攤「打」救人氣　劉亦菲打死不入「綜藝門」

新疆美女娜扎主演的電影《傳說》下月上映，有指她不介意執劉亦菲二攤，全片動作戲均親自上陣，只望說服觀眾。而她之前在綜藝節目中口沒遮攔，被狠批「3無」，網民更將她和死敵、情商高的迪麗熱巴比較。

內地花旦娜扎憑着美人胚子形象圈粉無數，但外間就批評她得個樣。早前在綜藝節目《花兒與少年》特別篇中，她、秦嵐及江疏影參與拍攝，節目中她屢次口沒遮攔，引起網民不滿，狠批她除了美貌，就是「3無」：無作品、無演技、無情商，更拿她跟同樣曾拍《花少》的迪麗熱巴相比。娜扎在《花少》一直表現自我，例如半夜整理行李至凌晨3時，毫不理會同房的江疏影，令對方難以入睡。她又在節目中問江疏影為何不跟她去泰國，是否擔心艷光不及她，更不時在眾人面前指對方老，令江疏影相當尷尬。

娜扎近日負評如潮，除了被指情商差，其瘦到皮包骨的身材亦引起網民熱議，令她不得不急謀對策，力挽人氣及口碑。她主演的電影《傳說》將於7月12日上映，片中飾演女將軍，但有傳片方原意是想由劉亦菲演出，惟她因檔期已爆滿而推拍。盛傳執二攤的娜扎，拍攝時不論打戲還是策騎等高難度動作戲均親自上陣，預告片見她英姿颯爽，有望憑此挽回口碑及聲勢。

上戰場說服觀眾

除了娜扎外，《傳》片還有成龍、張藝興、李治廷擔演，友情及特別演出的則有竇驍及李晨。該片是導演唐季禮與成龍第10次合作，片中娜扎在戰場上盡顯英姿，由於在她的家鄉新疆取景拍攝，她直指希望通過電影讓更多人感受新疆之美，而她之前受訪時表示：「所有打戲都是由我自己來完成的，導演對我的要求非常高，觀眾看了，根本就不會相信，望用這個角色、自己的打戲說服觀眾。」片中千人策騎的壯觀場景獲得新疆政府支援，出動6,000多匹良駒真實拍攝，千軍萬馬蓄勢待發的磅礴氣勢，在銀幕上更見震撼！

未有參演《傳》片的劉亦菲，被視為現時身價最高的內地女星，按照她一年一片的步伐，料下半年才會進組。娜扎因綜藝節目引來批評，而劉亦菲就從不喜歡接綜藝，雖然仍有不少導演死心不息力邀她參與，但統統被婉拒，全因她本身有一定演技，深知綜藝可能會削弱她作為演員的神秘感。

劉亦菲主演的劇集《玫瑰的故事》今日首播，前日她盛裝出席發布會，並在社交網分享靚相造勢。當日她身穿傘裙晚裝，凸顯其曼妙身段，狀態大勇，與之前出席羅馬活動時被指虎背熊腰判若兩人。她托腮之餘又瞓地狂擺甫士，名副其實是「瞓身」宣傳，網民都被其美貌電暈。

忍尿5小時 熱巴識做得歡心

娜扎與迪麗熱巴同是新疆美女，不過論現時身價，熱巴確實比娜扎高得多。熱巴之前亦有與秦嵐、秦海璐等拍攝《花少》，性格討好的她獲得一致好評。拍攝時為免各人掃興，熱巴上山後居然一路忍着5小時都不去廁所，深怕影響大隊拍攝，獲讚識做又善良。而娜扎經常強調自己很美，相反熱巴就從來沒有在綜藝節目中提過自己很美，她總是懂得考慮別人感受，說話時亦相當有禮、有分寸。

此外，娜扎之前在雲南跳新疆舞獲讚，不少網民指她是「新疆最美」，但熱巴的粉絲看不過眼，指偶像才是「新疆最美」，並指跳新疆舞引起注目的第一人亦是熱巴，雙方粉絲在網上互罵。

張藝興演話劇琢磨角色

前韓國男團EXO成員張藝興唱得又演得，有份參演《傳說》，飾演少年將軍的他與娜扎有感情線。他之前憑電影《孤注一擲》38億元人民幣（約41億港元）的票房成績而人氣再升，早前到康城出席活動時受到不少傳媒注目。

之後他除了會為電影宣傳外，還會舉行巡唱，演出地點包括韓國、馬來西亞、紐約、日本及多倫多等地。而日前加入了「國家話劇院」的他坦言這是一件難能可貴的事情，將來願意騰出更多時間去揣摩劇本和打磨角色，期待呈現話劇舞台上不一樣的自己。