【營事檔案】照燒魷魚筒飯配羽衣甘藍

原隻魷魚加入香糯的糯米飯，加上照燒汁，就成為一道十分惹味的菜式。加上蔬菜更是營養均衡的一餐，除了羽衣甘藍作為配菜以外，雜菌、椰菜等都十分適合，不僅增加了顏色和營養，也為整道菜增添了清新口感。

魷魚健康 魷魚絲高加工不宜多吃

魷魚是一種高蛋白質、低脂肪的海鮮，含有豐富的維生素B12和硒，這些營養素對於維持神經系統健康和增強免疫系統功能都非常重要。燒魷魚及香菇魷魚蒸肉餅都是低脂又簡單的煮法，要留意魷魚絲等加工食物，製作時有可能會加入具漂白功效的人工添加劑，以及大量調味料，因此不能因原材料含豐富營養，就把魷魚絲當成零食，經常食用。

羽衣甘藍 超級食物的原因

羽衣甘藍被稱為超級食物，源於它是一種營養密度極高的蔬菜，富含維生素K、維生素A、維生素C和膳食纖維。它還含有豐富的抗氧化劑，如類黃酮和β-胡蘿蔔素，對抗炎和預防慢性疾病有益。但由於羽衣甘藍中維生素K含量高，可能會影響抗凝血藥物的效果，如正在服用該類藥物的人士就要小心食用分量。

照燒魷魚筒飯配羽衣甘藍

材料：

魷魚 一條

糯米 一杯

羽衣甘藍 半包

調味料：

鰹魚汁 4湯匙

豉油 2湯匙

糖 半茶匙

味醂 2茶匙

做法：

1) 調味料混合備用

2) 糯米浸水隔夜後，加入一半調味料拌勻

3) 加入適量水，用電飯煲煮熟放涼備用

4) 魷魚切走魷魚鬚、沖洗和去掉內臟

5) 釀入糯米飯，以竹籤固定

6) 燒熱鑊落少許油，魷魚筒煎3分鐘後，加入剩下的一半調味料及羽衣甘藍

7) 再將魷魚筒煎至金黃色及熟透，完成

黃彥澄(Joey) - 認可營養師(香港營養師學會)

擅長聆聽以及了解客人感受，從而設計適合客人的美味及多元化餐單，將餐單融入生活。