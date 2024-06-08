張學友台北小巨蛋巡唱煞停　退票補償方案一文睇晒

歌神張學友在台北小巨蛋的「60+」世界巡演，昨間（7日）開騷前4小時宣布煞停，加上今天以及明天共停辦3場。主辦單位宣布退票及相關補償方案，購票觀眾可選擇不退票，保留原票轉換為2025年張學友「60+」台北演唱會同價位門票；另外，選擇退票者由購票會員本人向KKTIX提出申請，將票款退至購票會員本人的帳戶，也可申請交通費、住宿費補償。

張學友因感染RSV（呼吸道融合病毒），7日、8日、9日共3場小巨蛋演唱會不得已停辦，主辦單位超級圓頂並公布退票及相關補償方案。

【張學友60＋巡迴演唱會 台北站】6月7、8、9日場次退票及補償方案公告：

因張學友先生經醫師診斷為呼吸道感染、醫囑須進行必要的休養，對6月7、8、9日場次已購票的朋友們所造成的不便，為此我們深感抱歉，並提出以下方案：

一. 選擇不退票者，可轉換為2025年張學友60+ 台北演唱會同價位門票，請務必保留您的票券以茲憑證。

三. 持有6月7日（8、9日也包括）票券觀眾且申請退票者，偕同購票會員本人提出申請，可申請補償方案如下：

1. 交通費：必須同時提供下列兩者憑證，申請交通費補償

憑證一：來自雙北地區（台北市、新北市）以外縣市居住地證明, 例：水費/電費/電信費帳單等任一即可。

憑證二：可提供高鐵票/火車票/客運票(乘車日期以演出前日、演出日、演出次日等三日為限)之購票憑證者。

2. 住宿費：必須同時提供下列兩者憑證，申請住宿費補償

憑證一：來自雙北地區（台北市、新北市）以外縣市居住地證明, 例：水費/電費/電信費帳單等任一即可。

憑證二：需提供住宿地點於雙北地區及住宿日期為6月7日演出日當晚的住宿憑證。

3. 補償費用限高鐵票/火車票/客運票，雙北地區住宿費用，不含期間所衍生的費用，如餐飲及其他車資。

4. 需寄回相關乘車憑證、住宿費發票，郵寄地址，圓頂工作人員再審核完成後，以e-mail或電話通知。

5. 所有憑證確認後，將補償費用以匯款方式至觀眾本人帳戶。

四. 補償費標準

1.高鐵票/火車票/客運票：依所搭乘車票票面金額實支實付。

2.住宿費用以新台幣6000元(含稅)/每房每晚為上限。

3.住宿訂單初始成立時間，不得晚於6月7日19:30時。

五. 請於6月11日12:00起以電子郵件提供補償方案所需憑證，並留下姓名與方便聯繫的電話至JCTaipeiRefund@gmail.com

六. 如有其他任何問題，請以文字簡訊留下您的聯絡方式（專線僅提供簡訊聯繫）

今日（8日）主辦單位也補充：「若持有6／8、9票券，但已經訂房訂車票者，也可傳簡訊到公告上的電話，主辦單位會做個別處理。抱歉演出停辦事出突然，公告上若有不清楚，消費者都可以傳訊息給主辦，工作人員會盡最大誠意處理。」