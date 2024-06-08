周國賢新歌MV面世　身兼三職壓力大

歌手周國賢最新周國賢《雙兒》MV終於面世，除突破玩古裝外，是次亦是最大壓力一次，因為他一人包攬三個身份，包括導演、演員及剪片兼調色，歌曲及MV故事以《鹿鼎記》為背景，圍繞韋小寶及雙兒的愛情故事，「韋小寶有7位妻子，漂亮的有阿珂、好玩的公主，唯獨雙兒好像永遠『out fo』（不在焦點下），但小寶發生甚麼事，她永遠也是第一個挺身而出嘅人。我想透過這個故事去講一個人在背後默默支持另一半嘅故事，縱使對方好反叛『好難搞』，都會堅持守護着他。」歌曲英文名以近年興起的身心靈用詞《Twin Flame》命名，比soul mate更難得及合拍。

自去年的演唱會後，周國賢今年的目標是專心籌備新大碟，「近年寫的歌比較黑暗沉重，所以想今年嘅專輯輕鬆一點、甜蜜一點。其中韋小寶的故事其實已經『袋住』了好幾年，事緣以往看到一篇文章，講如果有平行時空下的雙兒跟韋小寶的故事應會怎樣發展，當時就覺得，無論如何韋小寶最愛的一定是雙兒，所以下定決心，若然寫情歌就一定要寫這個故事。」《雙兒》由梁栢堅填詞，周國賢指歌詞寫出了心目中韋小寶跟雙兒的甜蜜情感，編曲方面嘗試了用幾10年前輕鬆節奏hip hop情歌的方法，很有新鮮感。

MV男女主角由周漢寧及楊雅文（泰妹）擔任，周國賢雖然未有演出韋小寶一角，但仍蒙面驚喜現身，以康熙一角打救韋小寶，他同時亦是導演，故壓力相當大。身負重任的他，在片場上又好「貪心」，「想拍多啲內容及戲分，不過天氣熱，中間又遇到技術問題，去到最後只剩4小時、卻要拍出8小時內容。」周國賢感覺導演唔易做，幸好最後都人人準時收工。期間發生小插曲，拍攝期間，周國賢為追趕進度，連去洗手間都急急腳，結果不慎跌倒，致左邊膊頭先着地受傷，周國賢笑稱：「自己好樣衰，幸好當時只有周漢寧見到，佢承諾呢個係我們永遠嘅秘密，絕不會向外說。」