新廚登場　菜式添新意

一間餐廳的菜式是否受歡迎，大廚是靈魂人物，近日有著名餐廳迎來新廚，同時為更換新菜式，為菜式添新意，無論是經典或新派的西餐，又或是坊間少見的現代澳洲菜，相信會為客人帶來煥然一新的感覺。

豐富小酒館美食

邊飲邊傾實人生樂事，金鐘一間五星級酒店酒吧餐廳有名廚Cary Docherty回歸，除了提升傳統菜式滋味和擺盤，也有不少新嘗試。客人品嘗過鋪滿龍蝦、帝王蟹、生蠔、鮮蝦和刺身等的招牌海鮮塔後，另一個推介是手工繁複的威靈頓牛柳，外脆內嫩的酥皮和牛柳，配經3次烹煮的焗薯角，口感十足。師傅推出全新漢堡吧，內有阿拉斯加鱈魚或小牛胸腺等配搭。全新周日早午餐，前菜是雞尾蝦、新鮮生蠔和龍蝦濃湯，主菜可選烤牛肉、羊肉、豬肉或波士頓龍蝦，最後以朱古力三重奏、香蕉太妃批、柚子蛋白霜批或蘋果批等甜品作結。來到晚上，就有自家煙熏和醃製三文魚、蟹餅、多佛龍脷魚、烤完隻三色雞或燒牛肉選擇，邊聽邊邊享用美酒佳餚，夠晒氣氛。此外，酒店的福建菜餐廳今年推出御品閩南香糉，內有豬腩肉、花菇、芋頭、花生、生曬魷魚及淡菜等，吃時可配花生醬，別具風味。

現代澳洲美食

香港有來自世界各地的美食，尖沙咀現代澳洲菜餐廳請來新任行政總廚王昌正師傅，新推出的前菜有橘汁醃藍鰭吞拿魚，配自家醃魷魚、青檸和時蘿泡沫等，令魚肉更鮮嫩。北海道海膽配天使凍麵配香草和松露醬，美味透心涼。肉類和海鮮菜式方面，有用澳洲和牛牛柳製作的和牛他他、和牛面頰肉凍、法國放養走地珍珠雞、Margra白羊肋骨和日本金目鯛等，甜品有紅桑莓撻和芝士紅菜頭配混合香草雪葩和胡椒堅果香料，選擇相當豐富。另外，師傅亦以黑白灰作主調推出下午茶，菜式包括黑白芝麻冬甩、法式千層酥、和牛他他魚子醬迷你撻、黑朱古力脆餅和桂花牛奶啫喱等