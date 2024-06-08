邱士縉Deep V上陣　巨胸麒麟臂應有盡有

MIRROR成員邱士縉(Stanley)時隔一年，推出第二首跳唱單曲《Drunk in Love》，自從Stanley在MIRROR演唱會中爆肌演繹《Fever》後，Stanley同公司都覺得個人單曲可以朝著這個成熟男人味，又帶點性感的曲風方向發展，跳舞向來是他的強項，於是同監製T-ma溝通，Stanley表示：「演唱會嘅《Fever》都係T-ma製作，溝通後都覺得好適合，而且仲即刻有個想法，就做咗呢首跳唱歌。」新歌內容是講述一個人飲到少許醉意的狀態，望着一個女仔，便會放大感覺，對方一舉手一投足，簡單如撥弄頭髮，都會覺得好靚好Sexy。

Stanley也愛好杯中物，享受帶點醉意的狀態，甚少飲到過量致斷片，唯一一次斷片經歷，是入行後發生，他說：「有次參加好兄弟婚禮，佢嘅大學同學不停向我敬酒，結果我喺六星級酒店大堂嘔，超級失禮，然後仲要由兄弟抬我返屋企，中間過程係點樣返屋企我係完全唔知，但一個鐘頭後我就醒番。」

在MV中Stanley飾演一位臨時演員，角色要扮飲酒，但男女主角不停NG，道具飲品都飲清光，結果要飲真酒，令Stanley帶點醉意，進入了幻想的空間，這是一個甚有劇情的MV，但Stanley嫌未能過足戲癮：「因為拍MV要顧住自己個樣，又要顧及角度，諗嘅嘢多過演戲，平時演戲就只需要投入去演，但拍MV要喺鏡頭前面呈現一個好靚嘅自己，所以演得唔夠爽，唔可以好投入角色之中。」而今次的造型亦很配合「大表波」，中空及Deep V上衣，展現建碩身材，但不違言同花姐討論過後，沒有演唱會的性感尺度。「其實主要因為身形仲喺度，留個倩影，唔好嘥啦！呢個都係我其中一個叻嘅地方，畀大家睇下啦！」

另外，Stanley又透露除了MIRROR工作外，今年還有劇集和電影推出，問到如何平衡歌手與演員的身份？他表示：「我會繼續以演員方向發展，呢個係我目標同理想，演員嘅路仲有好多地方未行過，特別係電影方面，我都好想參與更多，但正如我喺Chill Club頒獎禮嘅得獎感言所講，我嘅崗位無論多或少，輕定重，我都會緊守到底，即使唱歌未必係我嘅主項，但我都會做好我嘅作品，就算唱一句我都會唱好佢。當然演戲仍會係我好努力去追求嘅事情，我會用7:3去平衡我嘅演藝道路，7係演戲3就係音樂作品，比重雖然輕啲，但音樂嘅質素都會依然做得好好。」