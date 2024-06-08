望與許光漢合作！邊佑錫抵台後狂擦美食：唔敢試臭豆腐

憑韓劇《背著善宰跑》人氣急升的男星邊佑錫，今日（8日）在台北舉行兩場粉絲見面會，是今次巡迴見面會的首站，他昨日（7日）接受台媒訪問，被問到有否感受到自己爆紅時，他笑指家人跟他要了近100張簽名，當記者問他有否簽名簽到手軟，他即說：「我平時有健身，所以還好。」

至於被問及有否擔心現在的人氣只是曇花一現，他便指會更集中在演技上，改善自己不足的地方，再用新作品維持人氣，但亦坦言：「當然希望大家不要變心。」亦他表示雖然喜歡浪漫愛情劇，但亦樂意挑戰奇幻和反派等題材，當問到會否想挑戰比較粗獷、留鬚子的角色，他即大笑道：「留鬍子不行，但如果只是個性粗獷的話就沒問題。」

談到他與最近在韓國發展的台灣男神許光漢同是10月31日生日，他表示有看過對方主演的台劇《想見你》：「我以為許光漢應該不認識我，沒想到他在韓國受訪時有提到我，非常驚訝。」問到會否看到兩人合作？他立即舉起大拇指說：「有機會當然想合作，就算見個面也好。」

他表示曾於2016年因工作訪台，難忘當時在高雄的餐廳吃過美味的海鮮，還買了很多鳳梨酥回韓送給親友，喜歡吃水果的他自爆今次抵台後急不及待到超市買了一大袋水果，又品嘗了甜不辣和火鍋等美食，有記者推薦他試吃臭豆腐，他便婉拒說：「我有點害怕。」

而他在今午舉行的見面會中除了唱出《背》劇的主題曲《Loveholic》之外，又在遊戲環節中扮成百變小櫻，做出扭Pat pat的動作賣萌，相當搞笑。