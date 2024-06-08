唐詩詠自爆曾有輕生念頭　跨界創作短片勉勵年輕人

影后余香凝（Jennifer）和唐詩詠今日（8日）出席電影節活動，二人先後上台分享經驗和感受。Jennifer分享了囡囡近況，笑言囡囡近日「模特兒上身」不斷在家中扭腰擺甫士：「完全唔知佢喺邊度學返嚟，之後睇番我自己細個嘅相，發現同我一模一樣，原來呢啲喺會遺傳。」又爆囡囡表演慾旺盛，在家中會經常站在電視機前面唱歌，然後要家中所有人看着自己表演，極有自信，令Jennifer希望報表演課堂培養女兒的興趣。

另外，她亦指出最近忙於拍劇，而8個半月大的兒子亦有客串演出：「因為屋企住得好近，咁啱有一幕拍攝需要有BB，所以就帶佢落嚟玩吓，佢都好定。」更形容囝囝是「最佳新演員」，問到會否考慮讓一對子女成為童星？Jennifer指會待孩子長大有意識明白自己想做甚麼，同時亦要兼顧到學業，才會考慮讓孩子加入童星行列。

同場，唐詩詠今次是以創作人身份，帶同由自己構思和編劇的短片作品《最後的一瞬間》現身活動。唐詩詠透露作品是她早前報班在課堂上與其中一名女同學合作完成的作品，共用了九個月時間。她表示想透過短片告訴現在的年輕人，他們現在正經歷的事情並不可怕，又自爆小時候她曾經有一剎那的自殺念頭：「因為嗰時細個，面對爸媽離婚，有好多嘢都唔識處理自己嘅情緒，不過呢個念頭都只係一剎那，大個咗就冇再諗過。」透露在創作短片的過程中，回憶起很多小時候的事情，有很多不同的情緒湧現出來，感覺重新認識自己，又指當短片製作完成後獲得的滿足感與拍戲是不一樣。

講到工作，唐詩詠指現在多參與綜藝節目，亦有計劃繼續短片創作，將現在的短片時長延長，並笑謂早前與父親一同到日本旅行。