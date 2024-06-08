那英被追到仆低　走音惹負評開腔：不要對我太苛刻

內地天后那英參與內地節目《歌手2024》話題十足，節目中她挑戰周杰倫歌曲《擱淺》結果走音人前，狀態不佳，由從頭到尾均出現音準不穩情況，令人大跌眼鏡，被網民笑指「真的『擱淺』了。

她在節目中的表現強差人異，她受訪時難以相信自己走音，並從工作人員拿來的手機中重溫片段，當得知走音無誤後表示：「我盡力了，可能我不是大家想像中的那麼優秀。那我這麼辦，那也不是中國只有一個那英唱歌好，有無數個人唱得好。我努力吧，請你們不要對我太苛刻了。」有網友指她身為歌手理應做好本分，但亦有網友指她不要對自己奇刻才是，盡了力便無憾。

那英演出令人大跌眼鏡，最新一集她選唱《燦爛的你》致敬每位平凡卻不同凡響的靈魂，行動為高考生加油，結果讓她「威番次」，突然飈升上第二位。而名列首位的孫楠以獻唱《懸崖》成功突圍而出，亦是本輯節目播出以來，首位華人歌手勇奪冠軍，實力不容置疑，然而依然有網民對賽果抱懷疑態度，紛紛留言﹕「開始放水了是吧？」、「看着排名都要笑出聲了﹗」、「黑幕別太明顯了」等等，一時引起網絡爭議，而最後本周的綜合排名則是：1.孫楠 2. Chante_Moore 3.凡希亞，而那英得「梗頸四」。

另外，那英早前被粉絲追到飯店，雖然全程有保鑣保護，但那英為了避開粉絲加快腳步步往前跑，誰知一個重心不穩向前仆並摔倒，雙手與膝蓋先着地。雖然未知傷勢如何，但網友紛紛表示：「放過五旬老人吧，英子不是流量明星」、「那英錄完要休息幾年」。