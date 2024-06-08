陳豪談理財之道：最緊要揀個好老婆

視帝陳豪今日（8日）出席活動，分享理財心得。他坦言現時經濟環境未如理想，會更珍惜每個工作機會，盡力做好工作。問到家中3個小朋友是否他人生的最大投資？出名好爸爸的他甜絲絲説：「呢啲人生嘅投資，係享受住每一日，成日都覺得冇足夠時間去話畀佢哋知你幾愛佢。（不望回報嘅投資？）梗係啦！老竇養仔仔養仔嘛！」

談到理財，他表示自己負責管大數，家中大小開支則由太太陳茵媺管理，直言兩公婆配合得天衣無縫。至於問到投資眼光跟揀老婆眼光哪方面優勝？他笑謂：「最緊要揀個好老婆，冇嘢畀呢個緊要！」對於小朋友未來升學問題，他表示小朋友還小，會一直留意他們適合那方面發展。他坦言身處香港的教育環境，確實比在外國讀書大壓力，非常明白很多所謂「虎媽」，其實是身不由己被迫出來。

至於外國置業，他教路最重要看手頭資金，及對當地的認識度及信心：「我都有好多朋友喺日本投資好多，有啲回報都幾唔錯。（同太太諗住去澳洲或加拿大退休生活？）我哋唔一定係外國，其實香港都有投資，最緊要條數計得掂。」他提醒大家切勿人云亦云，不要夾硬為投資而投資，多做資料蒐集。