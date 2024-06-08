鄭衍峰率先去巴黎視察　方力申教路採訪要夠面皮厚

奧運之星鄭衍峰與孔德賢，聯同《中年好聲音2》歌手譚輝智今日（8日）出席無綫舉辦的「全城迎奧運」頭炮活動。鄭衍峰將與方力申（小方）及黃翠如一齊前往巴黎主持節目，他稱4月時他率先到了當地探路及視察環境：「小方同翠如話到時靠我，但其實訪問運動員我係初哥，要靠前輩小方教我，雖然我做過好多娛樂節目主持，但同體育新聞係兩回事。（驚唔驚啲運動員唔接受你訪問？）唔驚，正如小方所講，面皮要練到成尺厚去做採訪，我都要面皮厚到好似面具咁大叫佢哋做訪問，不過都會尊重運動員，因為可能佢哋比賽完好攰或者要為下個賽事做準備而唔想受訪。（有冇邊個你最想訪問？）游泳港隊何詩蓓，不過應該由大師兄小方負責，佢問嘅問題會更貼切同深入。」他指希望能在現場直擊中國女排的賽事，因上屆奧運他跟同事在無綫廠內欣賞賽事，當時已感動得想哭。

至於孔德賢負責留港主持，問他可感壓力？他表示沒有壓力：「我覺得自己作為奧運之星今次肩負重任，要多推廣奧運，因為時差關係，有唔少賽事喺香港嘅凌晨時段進行，我要諗方法去吸引觀眾收看。（你會點做？）我會喺社交網發多啲貼文呼籲同提醒大家。」

而譚輝智透露最愛看田徑、籃球、游水及跳水等項目，問到能否捱更抵夜觀看賽事？他說：「我本身好夜瞓，所以冇問題。（會唔會想喺錄影廠幫手主持？）我睇就得喇，我唔識講嘢。」他又笑言最好能飛到巴黎現場欣賞，但只得個想字。