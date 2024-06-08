Ian獲3千粉絲預祝生日　有笑有淚勁感觸

男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）6月9日31歲生日，今日（8日）3,000名Hellosss聚集會展為他預祝生日。穿上粉藍色恤衫的他拎住Happy Birthday氣球現身，全場尖叫。

司儀阿正問及他將於7月舉行的演唱會，他說：「有歌聽，有舞跳。」他又說沒有搞生日Party的習慣，生日都是跟家人食飯，而之前在九展舉行的活動，其實是其展覽會，但他臨時「亂入」，至於2019年26歲時首次和200名Hellosss慶生，問到現時變成3,000人生日會，他說：「開心，好感動，冇乜慶生概念，只當和粉絲見面聚一聚，遲啲搞盆菜宴。」

阿正和Ian玩問答遊戲，他說最想和周星馳合作，如愛犬雞髀有特異功能，就最想愛犬識和他傾偈，因為他關心：「啲糧好唔好食。」至於問到「其貌不揚但歌聲感動人心」定「靚仔但五音不全」，他會揀哪樣？他表示：「揀唱歌好聽，因為人要有內涵，同埋我唔覺得自己好靚仔，係造型、化妝，髮型師功勞。」Hellosss又大唱韓文及英文歌送祝福。

在個半小時的慶生活動上，Ian分別演繹了《抱抱無尾態》及《二期大樓》，幸運Hellosss可上台和Ian近距離玩遊戲，其中唱曾在迷你演唱會獻唱過的《二》時，表現得大為感觸，不過最能牽動其情緒是來自世界各地Hellosss的祝福片，不少海外Hellosss聚集大叫：「我哋永遠陪住你。」而睇片期間，Ian又笑又眼濕濕，片末馮允謙出現，表示約lan打完波再請食飯。

主持問Ian是否感動到想喊？他說沒有喊因為他是男子漢，但心情滾動。隨後再送上滿布樹熊，鯨魚，排球，琴鍵，信件及雞髀造型的二層高蛋糕，有Hellosss叫他大力許願，他表情肉緊說：「祝大家身體健康。」Hellosss為慶祝他7場演唱會成功，特別訂製了專用咪，他即說：「有冇咁啱，我都訂咗一支。」期間他欲打開咪盒，不過司儀說因專用咪訂製需時，所以現場的咪只屬拍照用，但開騷時定送到。最後他跟全場Hellosss影大合照，還成功爭取到落台慢行繞場一周跟Hellosss近距離接觸及打招呼，臨離場時，他約定粉絲演唱會見：「Thank you好快，7月見。」