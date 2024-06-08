【Bethの食卓】媽媽的味道

星期一就係端午節，大家有冇買糉食呢？近幾年都唔興自己買，多數都係朋友送多。記得小時候媽媽還在嘅時候，每個夏天都會好唔得閒咁洗糉葉去包糉，而最豪邁的可以說是那根鹹水草綁繩的掛繩。一串串的掛在門的手柄去包糉。媽媽包的是台式五香鹹肉糉，媽媽的味道永遠是最無敵的，到現在更加是思念不止。

好彩孩童時也喜歡做這些手作仔，人大了自然也懂得這門手藝，坦白說工序還不算多，最重要是買到新鮮靚五花腩，精粹就在這五花腩混合了微微五香粉啖啖香脂滲出，加上花菇、栗子香氣四溢。不用鹹蛋而換上鵪鶉蛋配以閩南獨有的尚菇，可以一次過吃到不同餡料的口感，層次鮮明。現在的餡料雖然矜貴，好似有鮑魚、有瑤柱，更有海參，但也不及我童年時吃媽媽味道的五香鹹肉糉了，非常懷念！

總括來說，糉對於我來說也是應節之物，不能吃多。始終糯米是飽肚，吃多亦會滯，傷脾胃。

大家趁端午節吃個應節糉，就能行個大好運！祝大家端午節身體健康，萬事吉祥！

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022, 2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問

-妙見天文曆象館創辦人

-Email: bethshum1491@gmail.com