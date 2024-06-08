郭富城「一家三口」首合體　蔡思韵恨前傳加談情戲

天王郭富城、林峯和蔡思韵今日（8日）出席電影《九龍城寨之圍城》謝票場，這是戲中飾演一家三口的他們首合體與觀眾見面，更宣布電影票房已衝破9,500萬。

郭富城指聽聞劇組正努力根據原著小說為《九龍城寨之圍城》電影的前傳和後續度劇本中，表示今次電影的口碑極好，無疑是加重了劇組人員編寫續集的壓力。問到蔡思韵會否想再於續集中掌摑古天樂？她笑言更想知道自己飾演的角色和郭富城飾演的角色的戀愛故事，又表示今日以「占嫂」身分出席謝票，指不介男友劉俊謙因演出這電影而人氣大增，一夜之間多了很多「劉太」。在旁的郭富城亦笑言期待和蔡思韵的愛情故事，以及想知道他們是如何孕育出林峯。林峯聞言即搞笑說：「要唔要畀佢哋手抱我。」

提到有網友指郭富城在電影中的戲分太少，郭富城稱從來不計較戲分的多與少，最重要是恰到好處，又言今次電影內容主要講述「四子」，認為應該多給機會予年輕人，強調傳承很重要。他又分享姐姐是位很少看港產片的人，但看完這部電影後，她都大讚戲中每個人都演得很好。

父親節將至，郭富城笑謂每日都是父親節，又指會陪囡囡畫畫和玩打井遊戲，稱玩這個遊戲可以鍛鍊思考，自爆自己有時會輸給女兒。他又指現在正忙於籌備演唱會，有空會陪囡囡出海玩，言囡囡喜歡速度感。而林峯則指孩子在上海讀書，在暑假的時候會帶她遊山玩水。