家族榮耀︱梁靖琪意外遊艇墜海致死　親身上陣定用替身？

藝人梁靖琪（Toby）於新劇《家族榮耀之繼承者》被飾演親身哥哥的羅子溢意外推落海致死，劇組日前釋出了相關場口拍攝花絮，片段所見，Toby由遊艇跌落水的一刻十分驚險，與遊艇的距離驟眼看相當近，令不少網民好奇是Toby親身上陣還是替身，對此Toby受訪時透露原本她堅持親身上陣，但卻遭到現場台前幕後阻止：「真係跌落海唔係我，嗰位女仔替身飛身出船邊嗰吓都好驚險，我自己喺側邊睇都有戥佢擔心，但最後個頭跌落海嗰個係我自己。嗰一幕都拍咗幾耐吓，因為真係要沉落去，拍第一個Take時我浮起咗，第二次拍就加咗啲啞鈴，希望有重量加持可以沉多啲。後尾都唔得，就要由着住潛水衣嘅工作人員潛入水底幫手拉我落去，等我拍出嚟好似真係沉落去咁。」

劇中演龔慈恩「第二春」的Uncle Tommy，雖然只是閃現第二十集，但由於男人味爆燈，旋即吸引網民眼球，不少網民驚嘆他是「型佬版陳展鵬」及誤認了他是林文龍，其實飾演Uncle Tommy的演員乃馬來西亞知名男藝人葉良財，現年52歲的他，早年曾於香港發展，及後返回馬來西亞從商，葉良財於2008年再復出拍劇，乃馬來西亞電視界份量人物，以健碩身形及型男形象深入民心的他，多年來廣告工作不斷，至於其個人社交網，有大量做運動照，當中不乏大晒麒麟臂及腹肌線條照片。