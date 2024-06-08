黃淑蔓生日出冧爆情歌　大玩男友視角甜到漏

歌手黃淑蔓（Feanna）今日迎來23歲生日，同日推出情歌《我的受保護動物》MV，雙喜臨門！今次MV於清水灣大宅內取景，大玩男友視角，講述情侶間的甜蜜日常，Feanna更被冧得心花怒放！穿上居家服的Feanna表現得非常調皮，一時以喇叭充當咪高峰落力獻唱、一時又披上被單原地轉圈，現場笑聲不斷。Feanna表示以男友視角拍攝MV是自己的主意，她笑說：「如果同我拍拖嘅話，可能就會見到咁樣嘅我，好溫馨、好搞鬼。」

Feanna的愛貓Michi亦有客串出演，「我隻大貓以前已經同我拍過一次，就係《致未來的我》。今次就輪到我新養嘅貓貓Michi，佢係一隻橙色嘅貓，我會同佢喺房拍啲互動嘅Shot。」除愛貓外，跟Feanna有對手戲的還有柴犬「阿一」，即使美食當前，牠都依然能等到Cut機才進食，乖巧的「阿一」冧到Feanna非常開心，對牠讚口不絕。

之後Feanna又去到沙灘拍攝，以孖辮牛仔造型示人，大晒青春氣息。談到新歌歌詞道盡熱戀中的少女心事，Feanna大讚填詞人陳詠謙寫得好，不過其中一句「來日再演妻子跟丈夫」就令Feanna高呼「好驚」，她笑說：「好驚大家以為我好想嫁，唔係嘅，純粹係戀愛腦女仔嘅一啲心事，大家記得聽啦!」