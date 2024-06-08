Disney+獨家《慶餘年第二季》高收視高熱度被封「年度劇王」　選角出色成功突破陸劇重圍

《慶餘年》於2019年上線時聲勢已非常浩大，劇情集奇幻與古裝於一身，燒腦權鬥的主線慎密出色，同時加入詼諧搞笑的元素及對白，別樹一格，成功締造多個名場面吸引觀眾，被譽為「神劇」，劇迷等足5年，近日終於有得再追看！共36集的《慶餘年第二季》延續第一季主角范閒的傳奇故事，「假死欺君」後范閒由棋子變執棋者，「小范大人」遭遇更多危機與挑戰，全季現已於Disney+ 獨家上線，一眾劇迷可正式展開馬拉松式煲劇！

第二季開播至今，無論收視或熱度同樣強勁，更創下騰訊視頻站內熱度值歷史最高記錄。根據第三方數據機構顯示，CCTV-8連續19天全國全部頻道實時收視率TOP1，被喻為「2024年度劇王」當之無愧！絕對值得大家收看！

《慶2》承接上輯的餘威，今次除男女主角張若昀、李沁，以及高顏值女星李小冉、辛芷蕾，好戲之人陳道明等原班人馬回歸坐鎮外，更加入了俞飛鴻及毛曉彤等新主演面孔。無敵陣容雲集此劇，難怪再登巔峰。

下文將與大家一一解構小范大人身邊各個角色及演員的魅力：男主角張若昀在第一季憑飾演「范閒」一角而聲名大噪，其演技吸引萬千觀眾追捧，私下粉絲都呼其「小范大人」，可見何其深得民心。在劇中與女主角「雞髀姑娘」一見鍾情、一路上互相扶持，吸引大堆觀眾入坑成CP粉。現實中張若昀也是一位「愛妻號」及好爸爸，與同為內地知名演員唐藝昕相知相遇超過10年，兩人愛情故事同樣「甜到漏」！

天生擁有古典美顏的女主角李沁繼續將角色「林婉兒」的忠直又楚楚可憐的一面演繹得淋漓盡致。李沁出道以來多次出演古裝劇，被稱為「最美古裝美女」，在早年前火紅一時的宮鬥劇《如懿傳》中飾演香妃一角，迅即被封「最美香妃」。今次在劇中飾演體弱多病、深愛小范大人的林婉兒同樣仙氣逼人，100%完美演出了一個大家閨秀的溫柔清雅，再次驚豔觀眾。

曾參與劇集《繁花》、被形容為「天生高級臉、素顏少女味更濃」的當紅女星辛芷蕾亦繼續出演身手非凡的俠女「海棠朵朵」。辛芷蕾天生帶有冷豔又高貴的年代感，在《慶2》中盡顯打女的灑脫，形象百變，也成功開拓戲路，成為近期炙手可熱的女星。

48歲凍齡美顏的李小冉飾演的長公主在上季權鬥敗走，今季因女兒婉兒出嫁而抗旨返回京都，坐着花團錦簇的馬車華麗登場！氣勢強勁又帶有韻味的外表，加上對女兒憐惜卻充滿尖銳地勒索，種種反差令角色更具睇頭！

劇集美女如雲，還有飾演范閒的妹妹范若若，是有份拍李少紅版《紅縷夢》的宋軼，同樣表現出睿智清秀的特質。在今季她繼續「盲撐」哥哥范閒，對哥哥做的一切都非常信任及支持，後來學會醫術為哥哥做手術一幕同樣令人睇得入神，絕對是大家都想擁有的「妹妹典範」！

除故有強勁班底，今季亦加入了新女角色，包括2014參演《神鵰俠侶》而大受歡迎的毛曉彤，飾演新加入角色—天真﹑總是裝作堅定不怕事的北齊大公主，非常討喜。與大皇子(付辛博飾)之間的曖昧互動也令人看得非常入迷。網民對由她來飾演此角色都表示有驚喜！

上季從沒有露面的皇后一角終於在今季登場，並由資深演員俞飛鴻飾演，演活了有心機，在背後掌控着一切的神秘角色，短短幾幕的演出已霸氣盡現！

《慶2》中每個角色都有獨特賣點，各個美女演員令人目不暇給，當然也少不了其他以演技制霸的主角及配角團，令權鬥導向的故事更有吸引力，成為劇集在眾多陸劇中衝線的原因。

《慶餘年第一季》締造了不少經典橋段，如「吃雞髀邂逅愛情」、「范閒殿堂前醉酒吟詩」等，《慶2》 當然沒有讓觀眾失望， 多個名場面值得一看再看！范閒（張若昀）、林婉兒（李沁飾）的「飯碗CP」大婚戲，絕對是本季賣點之一。范閒出使北齊回慶國後，一直因公務繁重而未能抽空探望林婉兒，令觀眾恨得牙癢癢，直至12集二人才久別重逢，平日威風八面的范開突「小男人上身」，向林婉兒發表愛的宣言後，更伏對方腳上撒嬌，引起網民熱話。

在大婚之日，李小冉扮演林婉兒母親「長公主」不顧一切抗旨重回京都，為女兒親自上妝，兩人演繹出不同時代的美態，同框畫面被封為「慶國最美的母女」。而「飯碗CP」的洞房花燭夜中，范閒、林婉兒於月下纏綿擁吻，非常浪漫，劇迷苦等5年終看到二人修正成果，看得肉緊又陶醉。

范閒與都察院左都御史賴名成在慶帝面前展開朝堂對峙一幕被一眾網民大讃看得很爽，一直想查探二皇子關於勾結北齊線索的范閒，施展了一招「借力打力」！先是收取檢蔬司戴公公的賄賂從而引起都察院御史彈劾營私舞弊，深謀遠略，故事鋪排一絕！

《慶餘年》系列編劇王倦日前談到再開第3季時，表示：「武器在手，布局完成，餘下的故事，將是連買完整的情節，也都歸於第3季的主題，掀棋盤，換規則再鬥！江南的結局，將是京都的序曲。最後再確認一次，第3季不會等這麼久。」據指第3季張若昀會繼續坐鎮。香港觀眾可於Disney+ 追看《慶餘年第二季》，一同期待下一章節的來臨，共同見證「年度神劇」又再爆紅！