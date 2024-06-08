今日係端年節，除咗欣賞龍舟競渡，當然唔少得食糉啦！而提到糉，就令人聯想到日本AV界嘅「紮糉系列」作品，當中女優被綑綁高手紮到成隻糉咁，再用各種道具加以刺激，男優過足癮之餘，女優亦爽到腳震！

快感覺醒

喺Prestige出品嘅《打破美少女外表的M覺醒》入面，流川夕一向都以斯文、柔弱嘅美少女形象吸引AV迷，不過佢一心求變，好想以激情四射嘅演出一洗溫文形象，而AV廠知道之後當然樂於出手相助，於是安排男優們對夕妹使用各種綑綁道具，再拎出大量震棒玩具，令佢飽受快感刺激，果然令流川夕嘅快感神經覺醒，繼而變到飢渴又淫蕩！

表裏不一

於Rookies推出嘅《我們發現她普通卻熱愛受虐的變態女子》當中，賀川佳乃子性格怕醜，喺公司被前輩欺凌亦唔敢反抗，但其實佢表裏不一，愈被苛待就愈開心！後來佳乃子結識到男朋友，對方原來係SM玩家，施以綑綁及各種愉虐玩具嘅時候，佳乃子流露出百般享受嘅表情，於是男方更係毫不留情咁玩弄，令佳乃子樂在其中。

惡有惡報

片廠MILL製作嘅《生意氣淫美孃激烈拘束》，講述竹內夏希貪威識食，當佢知道有錢仔亮平好冧自己，就成日同對方一齊，諗住趁對方熟睡嘅時候偷晒啲錢走！好彩亮平發現得早，更加將計就計，落迷藥令夏希不省人事，然後將佢帶到地下SM俱樂部好好教訓一番，班SM迷將夏希紥到成隻糉咁，當然亦唔少得用震棒刺激，經過一番調教後，從此夏希愛上咗重口味玩意！

簡評

今日為大家介紹嘅「紮糉系列」，當中女優畀男優搞到驚呼狂叫兼花容失色，好此道AV迷睇得相當滿足！而本仙最鍾意流川夕主演嘅《打破美少女外表的M覺醒》，原因係夕妹會接受大量綑綁同SM玩法，元素夠晒豐富，更加可以見到一向冷艷高傲嘅流川夕，表現得又委屈又興奮，睇落夠晒過癮！