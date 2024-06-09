【是日通勝】

農曆五月初四

甲辰年 庚午月 甲辰日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：祭祀、出行、移徙

忌：開倉、動土、交易

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：38、07、45

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：遇上低潮勿氣餒，總有一天會雨過天青的。

金牛座：整體運勢很不錯，不去跟人比較會更開心。

雙子座：運勢不過不失，保持好心情，身體更健康。

巨蟹座：愛情上有遇人不淑的情況，必須保持理智。

獅子座：力不到不為財，理財投資不能單靠好運氣。

處女座：冷戰傷感情，已婚者不可讓溝通問題惡化。

天秤座：財運有點差，落實重要投資決定前要三思。

天蠍座：投資策略可以進取一點，容易有意外收穫。

人馬座：待人接物不可太計較，以免令身邊人反感。

山羊座：多一事不如少一事，待人接物愈低調愈好。

水瓶座：人逢喜事精神爽，讓自己做些感興趣的事。

雙魚座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）羊 人緣好

（跌）狗 狀態差

鼠：事業運起伏，做事要打醒十二分精神。

牛：需和時間競賽，做事要分清輕重緩急。

虎：運勢普通，處理大額投資一定要謹慎。

兔：留意豬隊友的存在，工作要步步為營。

龍：太依賴別人並非好事，不利事業發展。

蛇：抵抗力下降，身體易出事，注意休息。

馬：健康是財富，多多保重，早睡勿熬夜。

羊：人緣運不錯，聯誼會友可望盡興而歸。

猴：相約伴侶出外走走，感情關係更牢固。

雞：心浮氣躁，與人交流易爆發不滿情緒。

狗：是日沖煞，身心狀態差，做事欠動力。

豬：謀事易碰壁，需留意細節，保持耐性。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

提升業績的辦公室貼士

人人都希望事業順利、業績蒸蒸日上，而一個良好的布局會使辦公室內的能量流動順暢，帶來積極的影響力。那麼在辦公室的布置上有甚麼事項要注意？

1.光線宜明亮

光是人生存和生活的基本元素，光線明亮的地方能使人心情愉悅，提高做事的積極性，當人的動力和積極性增加，業績自然攀升，令財運亨通。

2.座位宜整潔

乾淨整潔的辦公桌，寬敞的辦公室，一般會讓人身心愉悅，能夠在短時間內進入工作狀態，保持精神高度集中，有助提升工作效率。

3.擺放旺盛盆栽

辦公室是創造財富和仕途的空間，適當在辦公桌擺放綠色的盆栽植物，如富貴竹、綠蘿、發財樹等，這些植物不僅能夠美化空間，激發工作創造力，還能夠改變辦公室風水。

4.增強財運風水用品

想事業運佳、提升財運的朋友，當然不能錯過。適當地在辦公桌左手邊青龍位擺放能夠增強財運、提升事業運的風水飾物，如文昌筆、文昌塔、金元寶、招財葫蘆等，都可以起到旺運效果！