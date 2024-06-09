沙也馬蘭女兒初執導筒《窺探者》大玩懸疑森魔

憑《鬼眼》（The Sixth Sense）、《不死劫》（Unbreakable）與《思．裂》（Split）等懸疑扭橋電影聞名的美國印度裔導演禮切沙也馬蘭（M. Night Shyamalan），今次為女兒Ishana Night Shyamalan導演處女作《窺探者》（The Watchers）擔任監製，推出一部懸疑氣氛濃厚的恐怖片。《窺探者》改編自同名小說，美國女星狄高達芬寧（Dakota Fanning）飾演一名背負傷痛過去的年輕女子，駕車駛經愛爾蘭一座森林時座駕離奇死火，獲森林中一座怪異小屋的住客收留。離不開森林的住客都遵守着奇怪規矩，每晚要站到變成鏡子的大玻璃前，讓森林中的「窺探者」像看電視般觀察自己，謎團令人費解！

狄高達談到劇本時表示：「我畀呢個故事嘅神秘、神話同民間傳說元素吸引，感覺係我未見過嘅嘢。當佢結合懸疑同類型片，我係覺得好興奮。導演係一個好有啟發性嘅人，佢創意，我好開心可以參與佢首部電影，亦唔會係佢最後一部。」電影只有4個主要演員，她感到這個組合很有趣，擁有不同年齡與經歷，她又透露最博的是年齡最大的愛爾蘭女星Olwen Fouéré，經常提出動作場面要親身上陣。