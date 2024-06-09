賀軍翔被王傳一投訴失聯　15載交情遇冰點

台灣小生王傳一日前出席劇集《秘書俱樂部》煞科宴。期間談到去年遭保母控告傷害名譽，他透露有關方面已決定不作起訴，反而身邊人建議他可以反告保母還清白，但自己卻不想再追究，認為事情應就此結束。他又透露開心事，指網上營商生意越做越大，自身又靠做運動瘦了5公斤，整個人也結實起來，身形回復剛出道時的巔峰狀態。

至於好友賀軍翔纏上桃色官司，王傳一竟表示彼此私下已沒有聯絡，上次見面就是前年跟楊丞琳的聚會：「後來我邀他來我節目，他已讀不回，可能不想來吧？後來就沒有連繫了。我不知道後續怎麼樣，但我相信他應該沒甚麼問題，小美（賀軍翔）本身也是潔身自愛的。」

提到楊丞琳，王傳一透露每年都還是會在生日時彼此祝福的，但並不清楚最近對方在內地節目《歌手2024》的相關討論﹕「表演難免有時失誤的，如果真的對她比較負面的話，丞琳這些年這樣，她應該可以很順利挺過來。她跟李榮浩結婚，慢慢把重心放在大陸，如果我娶了一個大陸太太，重心自然而然也會轉過去，她的安排我可以理解，我們就是超過15年以上的戰友，就是給她祝福。」

當年他以偶像團體「可米小子」發迹，煞科宴上還播放了當年團體歌曲，教王傳一不無唏噓，事關成員安鈞璨及申東靖因病相繼離世﹕「目前僅剩我和曾少宗還在演藝圈，不可能我跟他出來唱歌吧，很怪啊，很難啦。」